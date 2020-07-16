電力超強！追求者出奇招　要求女兒喊洪曉蕾「媽媽」

名模洪曉蕾和「鐵肺公主」戴愛玲昨（15）日出席法國葡萄酒零售商NICOLAS開幕記者會，2人笑說都很喜歡喝酒，戴愛玲造自嘲雖然她是原住民，但其實酒量很差；洪曉蕾則是喝酒後，不但英文能力升級，個性還會變得大喇喇，連一旁的洪偉明都忍不說：「她來不及放電！」意外爆料洪曉蕾酒醉後完全零桃花，平常卻是個萬人迷。
洪曉蕾和王世均離婚4年，2人現在仍是好朋友，女方恢復單身後追求者不斷，不但透露桃花沒斷過，被問到最多有沒有同時超過5位追求者？洪曉蕾笑而不語，表情看似相當愉悅。洪曉蕾透露最近兒女放暑假，每天行程都排滿滿，有時也會和朋友聚會，生活過得很充實，沒有特別想要交男友，「現在無憂無慮，越來越年輕，不談戀愛就沒有麻煩。」但她曾遇過廠商藉機追求，還要求女兒叫她媽媽，讓洪曉蕾嚇到緊急取消工作，「還好當時只是定裝而已，不然之後要出國拍攝。」
戴愛玲最近則是為了準備8月的演唱會，積極練習吉他和勤健身。已經持續運動4年的戴愛玲笑說，這次會又唱又跳，「一定要讓你們嚇到！」還透露曾在喝醉後，站在椅子上大秀舞技，「什麼歌都可以跳。」戴愛玲也自招，雖然她是排灣族，但是酒量不太好，跟朋友聚聚小酌就很開心，創作或錄音遇到瓶頸時，則會喝點小酒讓靈感湧現。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！