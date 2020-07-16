堂本剛收粉絲告白　信裡竟是可麗餅食譜

日本團體KinKi Kids（近畿小子）成員堂本剛推出個人專輯《LOVE FADERS》，發行首週以5.7萬張的銷量拿下「Oricon日本公信榜專輯週榜」冠軍，剛好團體的新單曲《KANZAI BOYA》也在同一天發行，讓他們達成「團體&SOLO同時獲得第1名」的紀錄，也是睽違近29年以來，第三組達成該項紀錄的歌手。
堂本剛曾在廣播中提到，收錄於《LOVE FADERS》中的歌曲，是在疫情影響前就開始製作，此張作品能夠在正需要將愛傳遞出去的「此時」發行，就像是命中注定一樣，同時包含「讓宇宙綻放光芒」、「愛要大聲傳唱出來」等理念，希望大家不要再互相爭執、傷害他人。
該集廣播也收到來自法國粉絲的信，信中介紹粉絲外婆的獨門可麗餅食譜，只需使用麵粉、蛋、奶油、牛奶、鹽等簡單的食材即可完成，堂本剛廣播中邀聽眾一起製作，共享這位外婆獨特的味道，結果隔天網路盛傳「製作了可麗餅」、「糯糯的口感很好」、「薄煎的可麗餅與果醬、莓果等甜品超搭」等貼文，讓堂本剛非常開心。《LOVE FADERS》台壓版7月17日發行。
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