男星進演藝圈與父鬧僵　自認龜毛砍掉重練

孟澔近來為新專輯全心投入，他提到因為疫情期間，活動驟減，反而讓自己能靜下心創作，也笑說自己很龜毛，原先的作品都被推翻，「我的處女專輯只能好，不能匆促上陣！」

▲孟澔從未忘記歌唱初衷。（圖／高島三明治跑步機提供）

而為了練唱，孟澔說每天都在跑步機倒著走唱

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小時，藉由跑步讓肺活量壯大。