男星進演藝圈與父鬧僵　自認龜毛砍掉重練

孟澔近來為新專輯全心投入，他提到因為疫情期間，活動驟減，反而讓自己能靜下心創作，也笑說自己很龜毛，原先的作品都被推翻，「我的處女專輯只能好，不能匆促上陣！」
由模特兒、戲劇電影入行，孟澔近來投入專輯製作，提到歌唱，孟澔坦言當初進演藝圈的第一志願就是當歌手，後來因緣際會演戲，但仍沒忘記唱歌初衷，專輯籌備近一年，孟澔表示：「我很龜毛，對於處女專輯當然要更謹慎，因為疫情期間，有更多的時間來檢視作品，發現還不是最好的，因而全部推翻重新創作，讓製作人很傻眼，但我認為首張專輯只能完美，絕不匆促上陣，我不能敷衍粉絲！」
而為了練唱，孟澔說每天都在跑步機倒著走唱2小時，藉由跑步讓肺活量壯大。孟澔透露，平常在家裡就屬老爸比較不熱衷運動，而過往因為執意要進演藝圈，父子鬧僵多年不說話，近年看到他在演藝圈的成績，兩人關係才漸漸回溫，「現在回到南部家中，老爸經常會主動分享追劇男主角的演技心得。」
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