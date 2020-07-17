男星挑戰越野摩托車　「直衝安全島」釀意外

八大綜合台《世界第一等》深入南投各處祕境，帶領觀眾探索台灣林道之美，但在抵達秘境之前，主持人唐振剛騎乘越野摩托車挑戰翻山越嶺，但只見唐振剛機車一會熄火，下一秒又無法控制、整個人跟著車「倒退嚕」，甚至在車子以時速不到30公里的速度下，直衝安全島，摔得四腳朝天。
唐振剛難為情地表示：「我平常有在騎打檔車，沒料到在最單純的場地都會遇到熄火跟摔車，只能說騎摩托車上路，絕對不是拿到駕照就天下無敵。」《世界第一等》因疫情關係，特別企劃以公路為主題的「台灣篇」，並啟用空拍機拍攝，。這次節目內容包羅萬象，介紹比頭還大的鳳梨、還有裝在似「水缸」內的巨無霸剉冰、雙龍瀑布七彩吊橋，以及手機都無法導航到的養殖場。
另外還探訪失落的南投祕境公路，因為台16線沿線有豐富農林特產，唐振剛為了找尋比頭還大的鳳梨，連連受驚，抵達鳳梨田協助採收時，更讓唐振剛變身「超級瑪莉」。原來是帶刺的鳳梨葉，狂扎唐振剛屁股，痛到跳起的他，忍不住抱著屁股大喊：「怎麼那麼刺啦！我怎麼覺得好像走到仙人掌群。」
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