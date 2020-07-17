甄子丹捐5000個口罩！弱勢族群回應超感人

根據外媒報導，甄子丹將在好萊塢新片《Golden Empire》（暫譯《黃金帝國》）中，扮演一個臭名遠播的跨國大毒品集團老大，雖然在電影裡他演出罪犯老大，私底下卻是個慈善家，日前還與太太汪詩詩透過香港慈善機構設立的「無名英雄人道主義獎」，捐贈5000個口罩給香港弱勢族群。

眾多受贈者收到口罩後，開心地在卡片上寫下感謝的話語回謝，讓甄子丹看到後，感動得在個人臉書上表示：「在我們進入一個棘手的一周時，繼續支援我們的當地社羣，大家保持健康，安全！ 戴上你的口罩，繼續練習社交距離！」文末更加上一個戴著口罩的臉書圖案，讓近兩千名的網友按讚。

▲受贈者收到口罩後，回謝甄子丹。（圖／甄子丹臉書）

此外，衛視電影台7月18（六）晚上9點，亦將全台首播《葉問4完結篇》，本片為葉問十周年精彩完結篇，電影上映期間在台灣創下1.85億的票房佳績，而除了《葉問4》之外，接下來還有《江湖無難事》、

《傻傻愛你，傻傻愛我》

、《肥龍過江》、《空天獵》、《奇門遁甲》及《南極之戀》等片，希望觀眾守在電視前收看。