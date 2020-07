▲艾瑪華森長年關注弱勢。(圖/艾瑪華森臉書)

▲艾瑪華森官方IG停止更新動態。(圖/艾瑪華森IG)

30歲英國女星艾瑪華森(Emma Watson)致力社會運動不遺餘力,近來她為力挺震驚全球的佛洛伊德(George Floyd)案,不僅將官方IG頭貼換成黑色照片,甚至宣布即刻停止更新動態,盼各界聚焦非裔人士平權運動。艾瑪華森上月初連發3貼文,內容皆為力挺黑人平權運動,文末並標記「#blacklivesmatter」、「#SayHerName」、「#racialjustice」等有關反對美國警察暴力、種族歧視,以及支持黑人女性的社會運動標籤。似乎想讓公眾對自己的關注轉移到公益,艾瑪華森目前已把IG頭像換成全黑圖,也在自我介紹欄位寫下:「Emma's official Instagram page is currently dormant and is not being updated.(艾瑪的官方Instagram頁面目前將不再更新)」,並附上「Black Lives Matter(黑人的命也是命)」運動的網址,全力為種族議題發聲。(編輯:楊穎軒)