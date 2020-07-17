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影／「發展遲緩」被同學辱罵！他竟是20世紀奇才

記者翁新涵/台北報導-2020-07-17 19:14:19
▲《隱藏的畫家》年輕的安東尼奧利加布（左），因為身分問題被質詢。（圖／捷傑）
20世紀最偉大的藝術家之一、「義大利梵谷」安東尼奧利加布（Antonio Ligabue），一生顛簸、遊走瘋子與天才之間，真實人生宛如現代成人童話，如今更改編成傳記電影《隱藏的畫家》。

安東尼奧利加布1899年出生於瑞士蘇黎世，義大利父母是遷居德瑞邊境的非法移民，1913年母親與三個兄弟因為食物中毒而去世，他被委託給當地夫妻收養，但身為發展遲緩兒童的他，在學期間被嘲笑、不受歡迎，隨著身分問題被揭發，1915年被迫遣送回義大利。

▲安東尼奧利加布與作品自畫像和鬥雞。（圖／捷傑）
▲安東尼奧利加布與作品自畫像和鬥雞。（圖／捷傑）
而長期身體疾病與童年的坎坷，制約了他的性格與態度，在義大利流浪飽受飢餓與寒冷，甚至睡在豬籠雞舍裡、進出精神病院無數次，直到1928年雕刻家Marino Mazzacurati在樹林裡發掘了他：「接觸他並不容易，他會因為自己與眾不同而拒絕我。」爾後他學習畫畫和雕塑，人們才開始意識到他驚人的才華，鄉野間無害的「肖ㄟ」，其實是隱藏潛能的藝術天才。

▲安東尼奧利加布揣摩動物行為作畫。（圖／捷傑）
▲安東尼奧利加布揣摩動物行為作畫。（圖／捷傑）
這位被社會邊緣的奇才，憑藉自我天賦，將生命的苦難轉化為筆下絢爛，屢屢創作出令人讚嘆的野性真樸之作，時值安東尼奧．利加布逝世55週年之際，《隱藏的畫家》上映更有其意義。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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