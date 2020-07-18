宋芸樺把情敵當朋友　與蔡瑞雪上演女女吻

偶像劇《浪漫輸給你》宋芸樺劇中為了阻止張立昂與蔡瑞雪在穿越小說裡的意外接吻，竟犧牲自己肉身擋吻，與蔡瑞雪上演女女吻，把情敵變朋友的劇情走向讓人跌破眼鏡，宋芸樺一看到劇本就笑到不行，還稱這場戲是「動作片等級」。



▲蔡瑞雪（上）說宋芸樺胸部很軟。（圖 / 三立提供） 宋芸樺分享當時拍這場吻戲其實很困難，因為這場要在蔡瑞雪快跌倒時，以精準滑本壘的姿勢到蔡瑞雪的腳下，而蔡瑞雪還要剛好跌在她身上，並且像橄欖球球員互撞一樣，激烈地精準吻上宋芸樺的嘴唇，張立昂則是在旁邊眼睜睜看著這一幕發生，三個人的動作都得精準地配合好，宋芸樺自曝不是第一次演女女吻，但跟女生拍親密戲好處就是很自在。





宋芸樺表示看到劇本後就跟蔡瑞雪聊過了，都很期待趕快拍到這場戲，本來以為自己親蔡瑞雪不會害羞，沒想到當她整個人跨坐在身上開始演的時候，宋芸樺整個人突然臉紅害羞了起來。蔡瑞雪回想吻戲則大讚宋芸樺，「嘴唇非常好親」，還能詳細描述很柔軟還有甜甜的奶油香，而且因動作複雜不好拍，所以兩人有多親幾下，蔡瑞雪開心直呼：「賺到了！」更偷偷爆料宋芸樺的胸很好躺。









▲宋芸樺（下）感到跟女生吻很自在。（圖 / 三立提供）

劇中宋芸樺為了攻略下霸總張立昂，出奇招改從蔡瑞雪下手，著手改造蔡瑞雪這個小說裡楚楚可憐女主角，讓她變得獨立自主不用依附霸總也能活，對她好到從情敵變朋友。蔡瑞雪也分析如果競爭過程中為了了解情敵 ，會一直去觀察注意對方，也有可能在這之中發現對方的好，而面對自己飾演的角色她自嘲：「楚楚一直跌倒鬧事、只會哭，很想掐死自己！還會跟家人一起邊看邊罵。」



