吳慷仁幫老人「換尿布」做復健　幫助弱勢族群有原因

金鐘視帝吳慷仁演技精湛，還有一顆溫暖的心，對於社會弱勢關懷不遺餘力，從出道以來就常在各種大小公益場合看見他的身影。繼去年自發性辦公益活動，為育成基金會推廣月餅義賣獲得熱烈回響後，這次吳慷仁又獲邀為協助憨兒就業盡一份力。

事實上，他與育成基金會早在十年前就結下緣份，曾在出道前到機構中擔任志工，並參與園遊會的義賣活動，在裡面除了幫忙整理環境外，也協助心智障礙孩子上課學習，並藉著當志工陪伴他們。而會想要主動幫助這些弱勢族群的最主要原因，其實是源自於吳慷仁在當兵做替代役時期。

▲▼吳慷仁(右)為憨兒公益活動拍廣告。（圖／育成基金會）

他當時曾經到養老院照顧過老人家，幫他們換尿布、做復健，在相處的過程中，

發現「陪伴」對這些弱勢族群來說，是最好的療癒及關懷，因此只要自己有時間就會捲起衣袖當志工，他說：「無論是老人家或是心智障礙者，有時候陪他們聊聊天、唱唱歌，他們就會很開心，不知不覺中，自己也被這份單純簡單的快樂所感染。」

也因為有了十年前志工的經驗，吳慷仁更義不容辭地抽空為這次代言公益活動拍攝短片，而為了消除憨兒們的緊張，他更展現鄰家大哥哥的魅力，跟大家聊天講笑話，還與其中一位唐寶寶陳興比起功夫招式，閒聊他過去演過的角色，很快的與這群憨兒打成一片，也讓拍攝現場一團和樂，格外順利。

吳慷仁