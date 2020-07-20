閻奕格走出星光框架　用快樂嘴角取代完美舞台

▲閻奕格參加《超級星光大道》踢館賽戰無不克，被陶晶瑩封為「閻羅王」 (圖片提供/華研國際音樂)

▲走過生命的低潮，閻奕格從最愛的音樂中找回了自信 (圖片提供/華研國際音樂)

▲2019年閻奕格與國樂指揮家父親閻惠昌在國家音樂廳同台演出 (圖片提供/華研國際音樂)

▲不再仔細斟酌每一字句的唱法之後，閻奕格更能自在感受音樂的流動 (圖片提供/華研國際音樂)

編按：原文標題「烏雲散去 在音樂的海洋裡自在泅泳」「歡迎全球的觀眾朋友，再次準時收看我們的《超級星光大道》。」電視機傳來主持人陶晶瑩熟悉的聲音，那是台灣選秀節目風起雲湧的時代，一個個懷抱夢想的年輕人透過海選站上節目擂台，冀望一路過關斬將成為明日之星。「請評審按燈！」2010年3月，來自美國波士頓大學、年僅20歲的閻奕格首度以踢館魔王的身分，登上第六屆《超級星光大道》舞台，臉上稚氣未脫的她選擇了爆發力十足的西洋天后Christina Aguilera的歌曲〈Fighter〉挑戰，並以滿分25分的完美成績擊敗對手，一戰成名的閻奕格隨後在短短一個多月裡，更創下五戰連勝、踢館不敗的紀錄，被陶晶瑩冠上了「閻羅王」的封號；同年，製作單位召集了星光一到六班的24位選手舉辦《星光傳奇賽》，閻奕格再度憑著優異的唱功和穩健的台風殺出重圍，一舉奪下冠軍，正當眾人以為她即將成為華語歌壇一道光的時候，閻奕格卻像風一樣消失了。閻奕格消失整整兩年，沒人知道她到底怎麼了？直到2014年，閻奕格宣告復出，謎團才慢慢解開。「當自我要求變得太極端，世界就跟著變調了。」閻奕格坦承自己是完美主義者，從小律己甚嚴，每次參加考試只要考不到滿分都會忍不住掉眼淚。參加《星光大道》的時候，為了上鏡頭好看，她開始用極端方式減肥，戒斷澱粉、糖，食物還要過水去油，短短兩個月就瘦了十公斤，結果開始大把大把掉頭髮，睡眠也出現了障礙，「整個人的精神狀態幾乎是崩潰的。」醫生診斷閻奕格內分泌失調，還警告她若不儘快調養，身體早晚垮掉。於是閻奕格乖乖吃起中藥，沒想到體重竟從44公斤暴肥至75公斤，外型變化引來了酸言酸語：「女星這樣真的可以滾了」、「胖成這樣還唱什麼歌」……，閻奕格自信全失。閻奕格主動向當時的唱片公司提出解約，把自己關在台北的家裡幾乎足不出戶，不跟朋友連絡，更不敢讓在香港的爸媽知道，當時的日子就像Christina Aguilera暢銷單曲《Beautiful》歌詞所描述的：Every day is so wonderful. And suddenly, it's hard to breathe (每天都那樣美好，突然間卻連呼吸都變得困難)。最糟的時候，閻奕格甚至想放棄唱歌，幸好中學好友警覺不對勁，特地從香港飛來陪伴，一句話就戳中了她的心：「若這輩子再也不唱歌，妳可以嗎？」閻奕格當下淚水潰堤，在心裡暗暗發誓要重新找回屬於自己的舞台。閻奕格出身國樂世家，父親閻惠昌是香港中樂團藝術總監兼首席指揮，母親熊岳是古箏演奏家。擁有一副好嗓子的她從小就展露了對歌唱的熱愛，讀幼稚園的時候，每回搭公車時總會不自覺地在眾人面前大展歌喉；小學三年級，閻奕格就立志要當歌手，沒想到開明的父母親卻強烈反對，「他們知道音樂這條路不好走，不希望女兒跟他們一樣辛苦。」但牡羊座的閻奕格才沒那麼容易妥協，小學五年級，她提筆寫了一封長信給父母親，認真地列舉出想當歌手的理由，並強調自己不是想當明星，而是真的喜歡唱歌表演，最後還語帶威脅地表示，「如果不讓我唱歌，那我也不要去上學了。」親子之間為此溝通了很久，在確認寶貝女兒是真的因為喜歡唱歌而想當歌手之後，閻爸爸和閻媽媽也逐漸從反對轉為全力支持。十一歲時，閻奕格全家從新加坡搬到香港，父親帶她正式拜師聲樂家梁月玲，成為陳奕迅、陳小春、容祖兒的師妹，從十三歲到十五歲，閻奕格拿下香港多個歌唱比賽的冠軍，十六歲就推出了個人首張古典聲樂EP《大海之歌》。但閻奕格並未就此留在舞台上，中學畢業後，她選擇到波士頓大學攻讀經濟系，「我從小就認為人生應該按部就班，所以即便很早就有機會在歌壇發展，我還是堅持先完成學業。」閻奕格這麼喜歡唱歌，當初為什麼不選讀音樂系呢？「因為憧憬美國電影裡那種浪漫的大學生活，想體驗看看嘛！」閻奕格咯咯笑了起來，會選擇波士頓大學也只是因為「跟音樂名校伯克利音樂學院只有一街之隔」，自始至終，她都沒有遠離最愛的音樂。曾經，閻奕格對於人生種種有著固執的想像與計畫。總覺得睡覺浪費時間、考試就要考第一、旅行一定要事先計畫、25歲就該結婚…..，就連參加唱歌比賽也是事先設計好每一句、每一字的唱法，樂譜上寫滿密密麻麻的註解，上台就照表操課，還曾因為一個音準唱錯而大哭，「那時的我非常在意別人的眼光，總是在別人嘲笑我之前，就先貶低自己。」後來，是《星光大道》的一個工作人員點醒了閻奕格，「他跟我說，唱歌的時候心中要有畫面，才能感動別人。」於是閻奕格開始品嘗情緒，享受歌曲與生命共鳴，「現在進錄音室，我會放下計畫，不再想著哪句歌詞要換氣，而是更在乎現場感覺、心裡浮現的畫面，就算每次唱出的情緒不一樣也無妨。」不再被黑暗想法牽制的閻奕格，一步一步完成了生命的逆襲，曾經執著於追求完美的她，學會了放過自己，不再輕易因別人的言語而鑽牛角尖，走了好長一段彎路，閻奕格終於體悟到「做自己」的快樂。放鬆了之後，閻奕格連出國旅行都變得超級隨興，甚至有時半夜心血來潮，天一亮就直奔機場來趟說走就走的旅行，「以前我很誇張，連車票都要事先買好才能放心。」現在她可以隨時去任何一座想去的城市，完全不用計畫。邁入三十歲，閻奕格的心境愈發自由自在，就像她的新歌《愛上現在的我》所寫的：「路該怎麼就怎麼走，醜小鴨不用變天鵝，麻雀不用變鳳凰，由我來決定故事 I'll go my way。」每一道傷痕都是為了讓生命的輪廓更深刻。2017年，閻奕格發行個人首張專輯《我有我自己》，一直到今年二月，才又陸續推出《少了一件牛仔褲》、《愛上現在的我》等單曲，但這三年間，閻奕格就像一條在音樂的海洋中泅泳的美人魚，努力探索更遠的領域，她參與了在香港紅磡體育館公演的《風雲5D》、和《搭錯車》音樂劇，拍了音樂微電影，還開闢了podcast節目《J格來尬聊》，一切都關乎音樂，「我完全無法想像，去做跟音樂無關的職業。」閻奕格認真地說。或許是因為曾經遠離舞台，閻奕格現在特別珍惜每次登台的機會，「以前我的快樂建立在別人掌聲和認同，不夠愛自己；現在我懂了，不夠完美，沒達到他人的標準又怎樣，自己快樂才是最重要的。」