不是劇本！「媽媽嫁給自己的姊夫」　呂文婉驚人身世曝光

▲呂文婉與愛女合影。（圖／呂文婉臉書）

▲呂文婉分享驚人身世。（圖／單身行不行YouTube）

資深媒體人呂文婉是各大談話節目常客，近日她在節目上吐露驚人身世，透露母親年輕時嫁給自己的姊夫，而她家裡一共9個小孩，其中6個不是親手足，戲劇性的故事讓來賓黃仲崑忍不住問：「後來有改編成電視還是電影嗎？」呂文婉在《單身行不行》節目中表示，自己父母結婚的原因很特別，當年她的大阿姨罹患子宮頸癌，由於阿姨所生的6個小孩年紀都還小，呂文婉的奶奶便希望媽媽能夠嫁過來，好幫忙帶6個孩子，不過當時媽媽才23歲，呂文婉的外婆不同意女兒變成繼母，還叮嚀媽媽不要靠近她們家。但命運就是如此安排，某次呂文婉的媽媽去探望大阿姨，重病的大阿姨竟突然從病榻下來，當場向媽媽下跪，呂文婉說，媽媽當下一直哭，後來大阿姨可能認為自己的妹妹已經答應她，一剎那就撒手人寰，而媽媽最後就真的嫁給了自己的姊夫。呂文婉的媽媽成為6個小孩的繼母後，不僅一肩扛起照顧孩子的責任，也對繼子女視如己出，但因為管教嚴厲，6個小孩長大後幾乎不跟媽媽往來，加上媽媽身體不好，心情因此變得憂鬱。而呂文婉也分析，除了媽媽管得嚴，自己的哥哥姊姊心中亦認定「妳不是我（親生）媽媽」，才會導致親子關係疏離。不過還好呂文婉的媽媽當年有聽外婆的話，咬牙又生了3個小孩，讓已經70多歲、身體微恙的她，晚年能有親生子女陪伴。（編輯：楊穎軒）