VERIVERY爆「特殊習慣」吃飽再上　成員樂當開心果炒氣氛

▲勇勝（左起）岡旻、浩榮、東憲、延浩、慜撰、啓賢接受台媒訪問。（圖／RICHINING）

▲成員都習慣吃飽再工作。（圖／RICHINING）

韓團VERIVERY上月因參與節目《Road to Kingdom》名氣攀升，本月更推出新專輯《FACE YOU》回歸樂壇，8月也確定要跟台粉一對一視訊，在這之前他們接受台灣媒體訪問，透露錄製《Kingdom》的幕後花絮，甚至爆料成員上班前的「特殊習慣」祕密，以及喊話期待下月跟大家見面。2019年1月出道的VERIVERY，是由東憲、浩榮、慜撰、啓賢、延浩、勇勝、岡旻7人組成，老么岡旻起初更因為長相神似「朴寶劍」與「車銀優」掀起話題。他們睽違半年，7月1日發行專輯《FACE YOU》，延浩介紹新作品，表示：「這是藉由自己，以及與別人的相處、相遇後，療傷同時而更加認識自己的一張專輯。」並透露勇勝這次高音完美程度勝過以往，慜撰也參與作品的開場表演指導，保證全部高質感，希望大家會喜歡。VERIVERY被譽為「創作型偶像」，若成員意見不合該怎辦？各自又有哪些習慣？慜撰表示大家即使意見分歧，仍會聽完各位的話，客觀判斷出最好的結果並執行，隊長東憲還透露，大家不會堅持自己的想法，為了提升作品品質，都會進行理性溝通、尋找正確方向。他們也自爆創作時的習慣，東憲容易生氣、慜撰話會變少、浩榮會重新布置環境，勇勝卻逗趣說：「我會吃飽再來。」一句話獲得全場認同，齊聲表示：「喔！對對！這最重要！」他們今年4至6月參與音樂節目《Road to Kingdom》後知名度上升，最後一集播出時還登上入口網站熱門關鍵字，但成員不認為有變紅，謙虛表示：「很謝謝大家給我們的熱烈反應，如同大家的熱情，我們也會努力成為大家喜歡的樣子作為回報。」東憲也透露錄影過程中，第二場的表演最印象深刻，他說：「當時有一個床場景，床是無可取代的道具，結果我起身時床尾一直斷開，害我冷汗直流！」VERIVERY表示，因為工作關係環境常常變換，成員心情會起伏不定、說話尖銳，但大家仍會互相提醒，成為彼此精神支柱，慜撰甚至當起團中開心果角色，常常炒熱氣氛，他就自嘲說：「我最調皮！」全員坦言有他在，心情真的會變好。VERIVERY將於8月11日與台灣粉絲進行視訊簽名會，岡旻期待喊話：「因為是第一次，雖然不知道當天情況會怎樣，但為了讓各位能留下美好回憶，我們會用心準備，希望大家覺得有趣，可以期待一下！」浩榮則說：「對於遠在台灣的VERRER（粉絲名）想說的話是，雖然我們相隔很遠，但不受距離限制，你們經常從遠方傳達對我們的支持，真的非常感謝。相對的，我們也會更努力地成為大家喜愛的VERIVERY。」凡於6月23日至7月28日期間購買RICHINING販售的《FACE YOU》，皆有機會參與VERIVERY的專輯視訊簽名會，詳情請至主辦臉書查詢。