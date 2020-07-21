秋瓷炫分享夫妻情趣　稱讚老公「做得很好」

▲▼金知碩（左起）韓藝璃、秋瓷炫首次合作就非常愉快。（圖／愛奇藝台灣站）

韓劇《了解的不多也無妨，是一家人》由秋瓷炫、金知碩及韓藝璃主演，3人中唯一已婚的秋瓷炫受訪提到與家人的關係，透露跟老公于曉光的相處模式，雙方都很會欲擒故縱，她認為不是只有戀愛時需要，夫婦生活也不可缺少這樣的情趣，秋瓷炫還表示夫妻間沒祕密、不干涉對方，2人目標一致，目前做得很好，覺得非常幸福。金知碩表示，以前就希望跟秋瓷炫演戲，能在對方回歸韓國電視劇時合作感到開心，他也發現彼此都是「拿鐵愛好者」，有著同一國的歸屬感；對於劇中飾演閨密的韓藝璃，金知碩透露他們都去同一間美容室，頒獎典禮遇到也會熱情打招呼，曾想過有機會合作的話就太好了，這次透過《是一家人》完成兩個心願特別開心，稱與秋瓷炫、韓藝璃是「命運般的相遇」。三人聊到拍攝趣事，金知碩在徵詢過韓藝璃的同意後，爆料對方常常NG，但總是可以完美掩飾過去，讓他當下不敢置信，笑說原來NG可以這樣處理，心想：「那我也可以多NG幾次囉！」他就現場示範韓藝璃每次NG時用的「大笑」絕招，十分搞笑。《了解的不多也無妨，是一家人》以「像外人的家人，像家人的外人」為主軸，描述金姓一家人的故事，眾人在面臨母親提出卒婚、父親突然失憶及三姊弟感情上的挫折過程中，發現家人之間有多麼不瞭解彼此和疏遠，卻也因每一次的衝擊逐漸拉近家人間的關係。該劇可至愛奇藝台灣站收看。