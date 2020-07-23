影帝挑戰「脖子、鎖骨刺青」　模樣嚇壞人

▲▼李政宰親自參與服裝設計，模樣霸氣。（圖／采昌）

韓片《魔鬼對決》集結兩大影帝黃晸玟、李政宰演出，李政宰片中展現「殺手級衣Q」，不僅挑戰脖子與鎖骨刺青，更親自參與服裝設計，為自己的角色打造超殺形象。他也坦言好久沒運動，表示：「因為必須打造角色尖銳凶狠的形象，所以特別進行減肥！」苦喊減肥與運動的過程很辛苦！李政宰挑戰脖子與鎖骨刺青，還參與服裝設計，他對此表示：「我在拍攝作品時，通常不會主動參與服裝與造型設計，不過我認為本片的角色並不容易，所以才會跟造型師一同討論，之後才進行製作。」他片中以凶狠造型亮相後，滿滿的殺手氣息鎮住全場，十分霸氣。他片中也有大量的動作戲，奔跑、揮刀、開槍、飛車、近身搏擊樣樣來，李政宰為了好看畫面，進行嚴格的身材管理，疲憊直呼：「好久沒運動，實在是太累了！」並補充：「因為必須打造角色尖銳凶狠的形象，所以特別進行減肥，不過減肥與運動的過程真的很辛苦！」《魔鬼對決》劇情描述泰國發生驚人的綁架案，完成最後殺人任務的殺手仁南（黃晸玟 飾），在得知這事件與自己有關後，隨即前往泰國，並與助手開始追查這起事件。另一方面，得知自己兄弟被仁南殺害的雷（李政宰 飾），為了復仇也前往了泰國。慘烈的暗殺者與無情的追擊者，展開一場沒有底線的猛烈追擊。電影8月12日在台上映。