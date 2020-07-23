活動散場邂逅　記者、演奏家「見面3次」愛上對方！

日片《日間演奏會散場時》找來「療癒女神」石田百合子、福山雅治主演，兩人分別飾演記者與演奏家，戲裡因三面之緣互相吸引，戲外石田百合子也透露，看到福山雅治彈奏時的帥氣模樣，跟進買一把吉他練習，許願他們有機會展開演奏會。
石田百合子因看到電影中彈吉他的福山雅治，加上聽聞福山雅治為了這次演出買了六把吉他，她也跟進表示買了一把展開學習，行動力讓福山雅治震驚，她就開玩笑表示：「或許等我演奏比較好的時候可以一起....」期盼有天能跟福山雅治合開演奏會，粉絲看她防疫期間埋頭苦練，喊話期待2人的演出。
石田百合子透露，自己是原著小說的粉絲，她深深受被主角的勇敢牽動，並大讚原著作者平野啓一郎的文彩：「我用盡五感，細細品味每一字句，這樣的戀愛小說我第一次讀到！」她也透露，一邊閱讀時，心中暗想著自己「能否這樣深愛一個人？」
該電影故事描述日古典吉他天才演奏家蒔野聰史（福山雅治 飾），與聰明獨立的駐外記者小峰洋子（石田百合子 飾）自演奏會第一次邂逅，兩人互相吸引又匆匆錯過。他們僅有三面之緣，卻認定對方就是此生摯愛，當蒔野終於勇敢向洋子表白時，她卻成了別人的未婚妻。《日間演奏會散場時》7月31日在台上映。
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