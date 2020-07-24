專訪／池昌旭「臉被踹歪」再爆紅　怕路人眼光：我沒自信

韓星池昌旭長相帥氣，加上過去在主演戲劇《Healer》、《THE K2》等作品中有許多武打戲，獲封「臉蛋天才」、「動作戲男神」等美譽，但他今年決定放下「帥哥」頭銜，在新劇《便利店新星》瘋狂扮醜，臉甚至被踹到變形，「不當男神，要做一位優秀演員」的心意堅定，果然這沒形象的突破成功獲得關注，他趁著拍《便利店》空檔，接受《NOWnews今日新聞》越洋專訪，坦言被叫男神仍然沒自信，也害怕自己表現不夠帥，但看到作品療癒到不少觀眾，光憑這點就感到欣慰滿足。
池昌旭首次「扮醜」，在《便利店新星》中放下男神形象，劇中搞怪亂舞、喝醉被打、穿內褲被踢飛樣樣來，他承認一開始看到劇本時，的確擔心過「自己不夠帥」，也坦言接下喜劇是一大挑戰，尤其在便利商店裡面演戲更是難上加難，他說：「我曾經苦惱是否要演喜劇，但我最後發現我還滿喜歡搞笑的題材，就決定試試看。」演到最後他也發現，自己與「崔大賢（劇中角色）」其實滿像，有許多共鳴之處。
問起池昌旭喜歡「池昌旭好好笑」或「池昌旭好帥」哪種讚美？他覺得2個聽起來都不錯，但偏愛「好帥」的稱讚，不過比起帥氣，更希望大家看到自己努力的一面，他解釋：「比起對我本人的稱讚，我更希望我的作品和角色受到大家的讚美，比如聽到『這部作品真有趣』這種的話。」
現在網路發達、人人都有自由發言的權利，拋開粉絲的反饋不說，池昌旭是否會在意別人的眼光？他表示：「從事演員這個職業，無法不擔心別人的眼光，但我還是覺得，在遵紀守法和不傷害他人的前提條件下，可以盡可能地做自己喜歡的事情。如果太注意別人的目光，一味地迎合別人的想法的話，反而會讓自己感到更加焦慮不安。」
池昌旭雖然長相帥氣、在電視圈有一席之地，但他透露很容易沒自信，儘管如此仍想藉由自身經驗，跟有相同困擾的大家精神喊話：「與其和別人進行比較，更重要的是做好自己。通過對自己的自省和思考，有助於增強對自己的自信心。如果被拿來和他人比較，也不要總覺得我做得不比別人好，而是想，自己可能和別人在長處上有些不同。」
池昌旭原定2月要來台舉辦粉絲見面會，卻碰到疫情肆虐而取消，他透過《NOWnews今日新聞》跟台灣粉絲問好，雖然因故延期感到可惜，但仍希望全球狀況趕快好轉，這樣他才能好好飛到各地，與喜愛自己的粉絲見面，「希望各位粉絲朋友們能一直等到見面會的那天，並且注意個人健康，好好地生活。謝謝各位粉絲朋友對我新作品的喜愛，以及對我一如既往的支持，我們很快就會見面的」。
池昌旭主演的愛奇藝原創劇集《便利店新星》目前熱播中，故事輕鬆有趣，他希望深陷疫情痛苦的觀眾，能感受到作品想傳遞的溫暖而展露笑容，表示：「大家肯定會感到緊張和壓力，希望這部電視劇能給大家帶來歡樂，緩解各位的壓力。」《便利店新星》每週五、六晚上9點同步韓國在愛奇藝台灣站播出。
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