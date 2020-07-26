連刷牙姿勢都嫌棄　「國寶女星」爆氣狂轟導演

一直以來，恐怖片都是男性主導的領域，但是過去五年，每種類型電影都在強調達到性別均等，因此女性在銀幕上的地位也發生了變化，女主角在過去的恐怖片都是飾演柔弱的受害者，但現在的觀眾已經不吃這套了，於是導演娜塔莉艾瑞卡詹姆士，拍攝了一部全女性演出的恐怖電影《家靈》。

《家靈》是第一部探討失智症的恐怖片，導演將自己與患有阿茲海默症的外婆共處的故事寫成劇本，故事描述外婆、母親及女兒三個女性，在自家產生幻覺以及撞鬼的經過，包裹的是愛與親情還有死亡，結局出人意料之外。

此外，電影也找來澳洲國寶級演員蘿蘋納文，以及澳洲新生代女星貝拉希斯寇特飾演祖孫二人，而母親的角色則由英國女星艾蜜莉莫提梅飾演。貝拉回憶為了配合艾蜜莉的航班，劇組多次更改時間，等到第一次讀本終於見到艾蜜莉本人，兩人從「喔，原來妳就是我媽。」到拍攝結束時，已經成為「一輩子的好朋友。」

▲▼貝拉（上圖）第一次讀本才終於見到艾蜜莉本人（下圖）。

不過貝拉卻偷偷爆料，導演娜塔莉其實是很注重細節的人，有一場蘿蘋刷牙的戲，導演從刷牙的姿勢、甚至是角度，都嚴格要求，讓NG多次的羅蘋現場爆氣：「老娘這輩子沒做過比這更困難的事。」一旁的艾蜜莉也補充：「導演是個專注於完美的人，我們三個女演員經常因為一再重拍，而像小孩子般開始鬧情緒，不過在看到成果之後，事實證明娜塔莉真是個天才！」《家靈》8月7日在台上映。