金視獎／暖心關懷多元生活　親身探訪各地角落樂趣

為獎勵全國各地認真製作在地節目、服務區域民眾之有線電視系統業者，文化部特地舉辦「金視獎」予以支持。「第20屆金視獎頒獎典禮」將於8月7日隆重登場，典禮將特別以「金視二十 成就夢想」為主題，呈現有線電視系統產業及從業人員築夢的歷程，典禮當天並將有楊世豪、李友廷及四分衛等三段精彩演出。





今年入圍「生活風格節目獎」的《台中一日好喲》專注介紹大台中地區的旅遊景點，美麗的主持人深度走訪台中大街小巷，增加大家對於台中的認識。《森呼吸遊記》邀請觀眾跟著生態老師走訪台中的登山步道，沉浸於步道風光明媚之餘，也能學習聆聽自己內心的聲音。《臺中好食光》則帶領大家發掘台中的隱藏版美食，從地理、文史、風土、職人，從產地到餐桌，完整呈現食材的故事。



▲「生活風格節目獎」入圍節目《森呼吸遊記》（圖／資料照片）

《漫步輕旅行》則以文學詩人帶路方式，帶領觀眾了解城市的人文、歷史和地景，也融入年輕、樂活思維，陪伴觀眾行走各地的文學地景，感受其生活態度與城市風貌。《臺南好生活》出發找尋台南市各個角落的故事，多方面發掘台南市各行各業的品牌故事，呈現當地特色、文化與市民心聲。





入圍「多元關懷節目獎」的《角落那群人》，多面向的記錄不同專業領域基層人們努力打拼的樣貌，呈現小人物甘願做歡喜受的精神。《角落微光》則聚焦罕見疾病家屬與長照議題上，講述家長照護病童的心路歷程，記錄家屬不斷克服挫折、面對抉擇時的兩難。



▲「多元關懷節目獎」入圍節目《角落那群人》（圖／資料照片）

《彩虹下的幸福》深入記錄弱勢族群的多元面貌，充滿人文關懷，透過節目內容呈現台灣基層在地的生命力與多元面貌。《閱高雄》則透過鏡頭帶領觀眾深入高雄的大街小巷，挖掘、翻閱正在發生或是過去的事件，透過採訪當地人物、機構等資訊，呈現不同角度的觀察。《擁抱心溫度》找尋各個角落當中，不管是用愛的力量幫助他人或是克服難關，只要保有那顆「有溫度的心」，就可以帶給自己和他人幸福，用愛展翼。



▲「多元關懷節目獎」入圍節目《擁抱心溫度》（圖／資料照片）

「109年度金視獎頒獎典禮」實況將於8月7日（星期五）下午2時，透過「Yahoo TV娛樂星聞」、「Yahoo!奇摩名人娛樂」facebook粉絲專頁及金視獎官方Youtube頻道等網路平臺同步線上直播，更多活動訊息可上金視獎官方網站查詢及臉書金視獎粉絲專頁查詢。





【廣編特輯】以上內容由文化部影視及流行音樂產業局提供。