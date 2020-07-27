張小燕低調行善樂於捐款　拋磚引玉關心失依兒

愛最大慈善光協會為忠義基金會發起「失依兒救助計畫」，向來為善不欲人知的張小燕主動現身，應邀為愛發聲。張小燕希望能拋磚引玉，9月讓失依兒成功開學，雖然已是演藝圈大姐大，但張小燕為了公益親力親為，讓身邊工作人員看到都相當佩服。
雖然張小燕很久沒有進錄音室為公益發聲，但她為善不欲人知，多年來一直默默支持各類的慈善公益捐款，固定幫助癌症患者、貧困孩童、流浪動物、愛滋防治、失智老人、臨終關懷、受暴女性等。張小燕捐款面向很廣，只要是社會需要幫助的人，她都二話不說，不吝伸出援手。這回她為失依兒站出來，最令人感動的是，事前特地做了很多功課，並主動提及哪裡可以配上音樂、何處要記得加上聲音的情緒，親和力十足。
「失依兒救助計畫」是愛最大慈善光協會本月主力善舉， 旨在幫助忠義基金會孩童的失依兒們，可以在暑假之後，9月全部成功開學。首波繼陳嘉樺（Ella）探視失依女童小育，引起各界關注響應，當日募款就突破百萬，至今教育經費即將達標，這份善心也獲得藝界天王天后名人發文獻愛，包括陳文茜、蔡依林（Jolin）、舒淇、楊丞琳、蕭敬騰、安心亞、魏如萱、阮經天、歐陽靖、邱勝翊等藝人。
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若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110