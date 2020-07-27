《屍速列車2》大賣2.5億　《翻供》破千萬票房

▲延尚昊錄影感謝台灣觀眾的支持。（圖／車庫娛樂）

▲申惠善錄影跟台灣觀眾喊話。（圖／索尼影業）

韓片《屍速列車2：感染半島》、《翻供》陸續在台上映後，皆開出亮眼票房成績，前者目前突破2.5億票房，後者上周上映後也突破千萬票房，電影導演及演員紛紛錄影，以行動感謝台灣影迷的支持。因「藝FUN券」效應再次帶動戲院觀影人潮，《屍速列車2：感染半島》在台上映至今13天，全台票房已突破2.5億元，韓國目前累積觀影人次達286萬2896人（資料來源：KOFIC，截至7月26日）。導演延尚昊見到作品在台成績亮眼，錄影感謝觀眾支持，表示：「聽說《屍速列車2：感染半島》在台灣票房第一，感謝大家熱烈的支持！希望大家注意安全，繼續到戲院享受《屍速列車2：感染半島》，謝謝大家！」另一部韓片《翻供》已於22日在台上映，上周票房突破千萬，拿下新片票房冠軍，韓國媒體特別報導台灣影迷在社群上分享的評論圖文之外，女主角申惠善也感謝大家支持，錄影表示：「台灣的觀眾也有機會看到《翻供》，真的讓我感到非常開心！」《翻供》 劇情描述律師貞仁（申惠善 飾）得知罹患失智症的母親花子（裴宗玉 飾）涉嫌下毒殺人，因故與家人失聯多年的她，覺得事有蹊蹺決定親自出手調查。追查案情的過程中，貞仁遭遇各方層層阻撓，也發現父母當年不為人知的祕密。