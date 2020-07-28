「武打界蔡依林」是他！怎麼摔、怎麼打都不喊累

台版活屍喜劇電影《逃出立法院》有將近三分之二的篇幅，都在跟活屍大戰，

男主角

禾浩辰透露，這是自己第一次接觸大量的「運動戲」，拍攝期間有多處的擦傷和挫傷，「每天收工回去清洗完身上的血漿後，都會發現身上多了一些瘀青或者抓痕。」

但幸虧禾浩辰從國小開始就加入球隊，一直有在注意身材管理，身高181公分的他，體重都維持在73公斤左右，所以動作戲似乎難不倒他，連女主角賴雅妍都對禾浩辰的好體能印象深刻，說他怎麼摔、怎麼打都不喊累，透露對禾浩辰有一種仰慕的感覺，「教練教的動作，他一次就學會了！堪稱是『武打界的蔡依林』。」

▲禾浩辰的好身材，很適合演動作戲。（圖／華映娛樂）

賴雅妍在片中也有大量打戲與摔角戲份，她形容自己體力很差，「能坐不站、能走不跑的人！」甚至找理由塘塞，「不要逼我做這些事情！」自認體能狀態不是絕佳，不想因此耽誤劇組時間，但其中她有一個

騰空旋轉360度的超高難度摔角必殺技「颶風剪刀腳」與活屍大戰，她卻不假他人，親自上陣完成演出，獲得工作人員滿堂彩，讓她直呼是「完成不可能的任務」

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▲賴雅妍（左）也有激烈武打戲。（圖／華映娛樂）

《逃出立法院》拍攝過程，耗盡主要演員體力，每天拍攝近10小時都在與活屍大戰，眾演員直呼，電影中與活屍大戰消耗了大量體力，「拍攝的這兩個多月，都睡得非常好，回飯店清理完身上血漿後，就洗洗睡了，幾乎沒翻身，睡得超香超甜。」