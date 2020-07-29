韓素希因騙子母親道歉　孝順前提「是父母必須也愛你」

25歲韓國女星韓素希憑著《夫婦的世界》裡頭的「最強小三」走紅，名氣水漲船高之際，髒水卻撲面而來，早先是抽菸照片外流，如今則是原生家庭的困擾，逼著她出面道歉：

讓人心疼不已。

韓素希的家庭怎麼了？原來日前有網友在論壇發文，主題是「《夫婦的世界》藝人媽媽詐欺」，內容指控韓素希的母親從2015年至2016年倒會，騙走網友約莫1256萬韓元（約33萬台幣），4年來只還了30萬韓幣（約8千元台幣），每次只要跟她討債都會被回應：「等我女兒紅了再還錢」。





只不過在韓素希走紅後，網友憤怒表示款項尚未還清，「每次在電視上看到韓素希，我就會想到我消失的那些錢，我徹底被毀了，她媽媽還是可以逍遙自在過生活。」網友希望韓素希能出面給個交代，貼文一出，掀起千層浪。





事發之後，韓素希沒過多久就在部落格做出回應，「首先我以站在懸崖的心情，想對受害者說聲抱歉，希望不會再有受害者出現」。





韓素希解釋父母在她5歲時離婚，從小她就交給外婆帶大，與媽媽沒怎麼聯繫，「出道之前，我曾經幫媽媽還債，但後來得知媽媽以我的名義到處在外頭借錢不還，金額已大到我無法負擔的程度。」





她坦言年輕時不懂得判斷，以為幫母親還錢就可以解決事情，孰料母親竟食髓知味，反而害到更多人，「我厚顏無恥地寫下這封信，對每個人都很抱歉，低頭表達我的歉意。」



▲韓素希為母親詐欺道歉。（圖／韓素希IG）

韓素希網誌刊出後，她的好友在文章底下留言，透露韓素希讀書時由於沒有父母，經常被同學取笑，但她不以為意，還是樂觀向上。畢業典禮當天只有奶奶出席，韓素希也不覺得丟臉，臉上掛著幸福笑容。





事實上，韓素希高中畢業就帶著1萬元台幣隻身上首爾打拚，白天超商、晚上夜店，就是希望不連累家人，「如果沒有把那些苦日子熬過去，就沒有現在的我。」





古聖先賢經常提到「百善孝為先」，使得我們潛移默化地認為「孝順」是必須，對於父母犯的過錯，我們就得無條件地原諒，無條件接受他們的教誨，甚至還要收拾他們留下的爛攤子。





然而，當筆者研究儒家典籍後發現，我們或許對於「孝順」有了些誤解，這就是為什麼當年五四運動會提倡「打倒孔家店，救出孔夫子」，畢竟早在宋明理學時期，很多學者就已經誤讀了孔子的真正思想，將這個智者的想法搞得歪七扭八，孔子都不孔子了。





孝順的定義是什麼？真的代表完完全全地聽話嗎？不是的。





《論語》里仁篇就有談到孔子對「孝」的看法，他說：「事父母幾諫。見志不從，又敬不違，勞而不怨。」





筆者解讀方向是，如果父母犯錯，身為子女的我們必須懂得適時去引導他們、做出抗爭跟力諫，要是父母依舊置若罔聞，那子女們也就別擋了，隨他們去吧！





可是，我們確實有責任地去「勤勞地」對他們強調「這是不對的」，但一邊勞苦喊話，一邊內心就要懂得放下，不要「怨怪」，並且理解父母扭曲性格的背後，興許有著來自他們原生家庭懸而未決的困境。





之後有緣閱讀南懷瑾老師的《論語別裁》，發現他對孔子這句話想法跟筆者大致相通，實乃榮幸。



▲韓素希為母親詐欺道歉。（圖／韓素希IG）

筆者認為，愛父母很重要，但做一個「仁義之人」更重要，若父母明擺著做出傷害你的事情，我們何必拿自己的人生去陪葬？誠如南懷瑾所言：「父慈子孝，是相對的。」





原生家庭的結，通常是最難打開的，在於我們被迂儒的孝道綁架了，導致處理父母關係時，往往最是痛苦糾結，深怕違逆了他們就是「不孝」。





筆者想告訴那些遭受父母暴力性侵、債務困擾的孩子們，我們可以試著去理解父母的難處，以及他們隱藏在缺陷中的童年傷口，但理解之後，抗爭過後，你想要做怎樣的「選擇」，均取決在你，而且不要害怕。





容我再次以文學巨擘張愛玲舉例吧，很多人以為她一生中的困擾是胡蘭成，但從她書寫《小團圓》和《雷峰塔》的情節，筆者發現她最糾結的，其實是她跟母親黃逸梵的關係。





張愛玲說：「媽媽愛過很多男人，卻從未愛過我。」這句體悟簡直通透，也瀰漫著濃重的感傷。後來，張愛玲明白了母親，說出了「因為懂得，所以慈悲」的名言，她選擇理解母親的想法，正視了母親不愛她的事實，並原諒了她，甚至對母親懷有感激。





可是大家曉得嗎？張愛玲終其一生都沒有跟母親面對面和解，母女坐下來好好聊。或許，這也是她的遺憾吧。





但可以知道的是，對於父母的傷害，我們是可以理解過後，再選擇「避不見面」或是「原諒接納」的，所以無論你最終選擇是什麼，大前提都是，先練習同理你的父母。





剩下的答案，操之在你。



