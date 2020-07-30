高橋一生「私密面」被玉木宏看光　2人還基情按摩！

日本兩大男神玉木宏和高橋一生主演的日劇《龍之道 雙面復仇者》因疫情關係，經歷停拍、復拍後，終於在本月24日殺青，首兩集也在本週開播。2人劇中飾演兄弟，談到難忘場景，皆表示是親密的按摩橋段，而高橋一生「私密」一面也被玉木宏看光，彼此感情非常「緊密」。
談到印象深刻的拍攝場景，玉木宏投給兩兄弟的「基情」親密按摩場景，他說：「我認為雙胞胎兄弟最重要的是『接觸』，所以龍一與龍二幫對方按摩肩膀的橋段最令人印象深刻，整個氣氛也很讓人放鬆。」高橋一生表示贊同，這場戲呈現出孿生兄弟可愛的一面。
玉木宏和高橋一生在《龍之道》是首次合作，卻覺得彼此非常合拍，高橋一生表示：「第一集中最精彩的部分是我們第一次對戲，感受到玉木在演戲時的能量，讓人能夠完全信賴他。」他也羞說，不想讓人看到的一面全被玉木給看光，「玉木常常對我說『好會吃啊你！』或者被目擊到在休息室張開嘴巴打瞌睡之類的畫面。」玉木宏笑虧：「在心中默默覺得，原來他是這樣的人啊！讓人很安心呢。」
該劇故事講述，飾演雙胞胎兄弟龍一、龍二的玉木宏和高橋一生，出生後就被父母拋棄，被經營小型運輸公司的吉江夫婦收養。在兄弟15歲時，養父母被競爭對手以卑鄙手段逼上絕路，兩兄弟下定決心進行復仇。長大後，哥哥玉木宏偽裝被燒死並整容、改名變成另一人，投身於黑社會，弟弟高橋一生則成為掌握權勢的政府官員，各自在黑白兩道闖蕩。《龍之道 雙面復仇者》每週三在friDay影音播出。
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