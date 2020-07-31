控訴大導諾蘭「擾亂自己記憶」　男星拍片出現後遺症

電影《記憶拼圖》在影史上地位之高，不僅榮獲多項大獎肯定，

2000年主演該片時，以富有層次的演技讓人驚艷，也成為當代最受期待的明星。

但由於本片的時間順序極度繁雜，其實令蓋皮爾斯有點頭痛，他說：「

▲蓋皮爾斯直呼《記憶拼圖》劇本像是無字天書。（圖／采昌）

有趣的是，諾蘭

▲蓋皮爾斯透露拍完電影之後，看到照片都會懷疑自己的記憶。（圖／采昌）

不過玩笑歸玩笑，他也不忘好好稱讚這位名導：「

更是後續許多燒腦神片的先鋒之作，更讓大導克里斯多福諾蘭的作品，以「超燒腦」形象深植人心。而蓋皮爾斯當我拿到劇本時，整個懷疑自己的眼睛，根本像是無字天書，我的經紀人還貼心幫我在封面裡，備註時間順序。」但隨著劇組開始拍攝，開始逐漸熟悉邏輯之後，他就決定讓自己徹底融入主角當中：「我把每場戲都視為各自獨立的小宇宙，因為這個角色完全不該記得之前發生什麼事，所以我的困惑，反而恰到好處地呈現出角色的心路歷程。」的另一部大作《全面啟動》男主角可以依靠小陀螺，判斷自己在夢境還是現實世界，但《記憶拼圖》的蓋皮爾斯，卻只能依照拍立得「也許是真相」的照片，讓他開玩笑地控訴諾蘭：「拍完這部電影，我看到照片都會開始懷疑自己的記憶，所以真是謝謝你喔，諾蘭！」身邊的人一直跟我說，這部電影開創一個先鋒，諾蘭真是天才。更厲害的是，他可以寫出一部完全依照劇本製作的電影，毫無漏洞，這也是我所遇到，唯一一部完全跟著劇本走的電影。」