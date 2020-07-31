新垣結衣「清純造型」華麗上班　卻遇同事感染新冠肺炎！

由室剛、永野芽郁主演，女神新垣結衣客串的日劇《寵女青春白皮書》開播在即，今（31日）卻傳出劇組人員確診新型冠狀病毒肺炎，消息曝光引發恐慌，但電視台NTV透露，中鏢者出現症狀時，未有跟演員及工作人員接觸，請大家不必擔心。
《寵女青春白皮書》劇組一名40歲男性於28日發燒，去醫院篩檢後，隔日確診新冠肺炎，目前隔離接受相關治療，消息曝光令粉絲擔心演員安危，但電視台說他出現症狀時，並未與演員及工作人員有親密接觸，要大家不必擔心，也保證會持續把關內外部人員的健康。
該劇日前宣布新垣結衣確定出演室剛「老婆」後，掀起不小討論，官方昨加碼曝光女神穿和服的美照，今再宣布賀來賢人、伊藤健太郎、清野菜名、佐藤二朗、仲野太賀、矢本悠馬、鈴木伸之、磯村勇斗、若月佑美等人都會加入演出，陣容十分堅強。《寵女青春白皮書》8月3日起，每周一上午10點在KKTV播出。
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