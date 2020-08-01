女星化身特務穿不過「紅外線」　吃足苦頭頻NG

台語迷你劇集《老姑婆的古董老菜單》本周（2）日晚間將播出第六集，老姑婆（吳秀珠 飾）想起自己有幅畫作，卻怎麼樣都找不到，不忍心看姑婆難過的林緹愛（嚴正嵐 飾）將化身女特務，與小跟班王梧安（李冠毅 飾）一起駭進豪宅奪回那神祕的畫，更在尋找的過程中意外發現，那幅畫似乎與自己的男朋友（曾子益 飾）有很大的關係。



▲龍劭華、吳秀珠（右）主演《老姑婆的古董老菜單》。（圖 / 華視提供） 本周播出的《老姑婆的古董老菜單》有幕嚴正嵐跟李冠毅一起駭進戒備森嚴的豪宅偷畫，嚴正嵐在劇中扮演身手矯捷的女特務，一圓自己的特務夢。嚴正嵐回憶說:「自己小時候愛幻想，能像成龍一樣在火車上跳來跳去」，對這次能在戲中拍攝特務情節感到很期待，尤其是最後1關「紅外線警報」，導演張晉榮特別設計高難度動作，來考驗嚴正嵐的特務功力，讓嚴正嵐吃足苦頭頻頻NG，而每次嚴正嵐誤觸紅外線的時候，導演就會笑說:「妳又死了！」讓尷尬的嚴正嵐只能回應:「如果是真的特務，早就已經死掉了。」



▲高難度動作害嚴正嵐頻頻穿不過紅外線。（圖 / 華視提供） 劇中嚴正嵐雖然是果決剛毅的個性，不過也有柔情的一面，在得知自己的姑婆很想玩沙包，特別為姑婆縫製1對沙包，嚴正嵐笑說:「《老姑婆》的沙包精緻很多，還記得小時候自己縫的沙包，綠豆還會一直掉出來，但我丟起來還是一樣落漆。」而面對沙包丟得嚇嚇叫的吳秀珠，有沒有藉機詢問她訣竅，嚴正嵐表示:「常常看秀珠姐在片場丟沙包，她就是用身體力行的精神來告訴我，沒練就沒有」，讓她了解凡事都沒有捷徑，只有不斷累積經驗才是真的。



