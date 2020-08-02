法國一線小生「曖昧三女」　大喊吃不消

電影《夏天的故事》由廣為人知的法國一線小生梅維爾波柏主演，拍攝當年他年僅23歲，飾演在3個外貌、性格截然不同的女孩之間曖昧不定，最後卻毫無所獲的花心小帥哥賈斯柏，如今回想該片，他居然是大喊吃不消。

梅維爾波柏受訪時表示：「我記得當時的劇組很小，像個小家庭一樣，大家每天都一起吃飯、生活在一起，有海、有吉他、有美女，宛如在度假，但導演侯麥在工作時卻相當嚴謹，每顆鏡頭他都只拍1次，而且常常都是一鏡到底，對白又總是一大段，所以非常需要集中精神，相當具挑戰性。」而且劇情讓他必須

吃不消。

▲▼梅維爾波柏（右）拍攝《夏天的故事》時才23歲。（圖／天馬行空）

然而梅維爾也笑稱，下戲後的侯麥宛如童軍度假村的領隊，總會自己親自用推車發送三明治給大家。其實本片堪稱「侯麥．四季」系列中最青春洋溢的1部，相較於《綠光 經典數位修復》以獨身女性找愛的觀點切入，《夏天的故事》侯麥則罕見地以年輕男性為主角。

在侯麥漫長的導演生涯中，這是他首度以男性主角構思劇本，坦言過程並不順利，甚至在創作期間覺得有點尷尬，不若在創作以女性為主角的故事時那麼自在，令侯麥自我解嘲道：

曖昧3女，也讓他覺得「我實在不明白，難道我已經女性化到了這種地步？不過片中的一切都是有憑有據的，多是我自己年輕時的經歷，或我曾目睹的事情。」《夏天的故事 經典數位修復》將於8月14日在台上映。