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現身「不老男神」廣告中當彩蛋　梁舒涵被電到小鹿亂撞

記者薛羽彤/綜合報導
calendar_today2020-08-07 19:56:24

▲梁舒涵和「不老男神」合拍廣告。（圖 / LiTV 、開麗提供）
▲梁舒涵和「不老男神」合拍廣告。（圖 / LiTV 、開麗提供）

飾演葉素娥一角大受歡迎的梁舒涵，在拍完「女力報到-最佳拍檔」合約到期後，梁舒涵決定暫休充電，日前接受訪問時，表示這陣子在家，把欠著都沒看的劇追好追滿，並跟著好友規劃去了趟花蓮行外，還偷偷現身「不老男神」謝祖武的洗髮精廣告當彩蛋。

▲梁舒涵不繼續拍女力系列。（圖
▲梁舒涵不繼續拍「女力」系列。（圖 / LiTV 、開麗提供）
說到這次驚喜現身謝祖武的洗髮精廣告，梁舒涵瞬間化成小粉絲說：「很榮幸有機會跟武哥一起工作，跟他一起合作超開心，我一直被傳說中的男神，讓我小鹿亂撞，真是好害羞喔！而且武哥工作很專業，只要鏡頭一開拍，他的眼神就會綻放出光芒！果然男神美譽實至名歸啊！」梁舒涵表示謝祖武私下超貼心，很照顧後輩與工作人員，拍攝時，一點都沒不耐煩，而且因為要拍攝不同角度並求完美，一個鏡頭會重複拍攝，「而武哥都會耐心配合，不慍不火，這點相當值得我學習！」

▲梁舒涵與謝祖武合作洗髮精廣告。（圖
▲梁舒涵（右）與謝祖武合作洗髮精廣告。（圖 / LiTV 、開麗提供）
隨著父親節到來，談到知名攝影師爸爸，梁舒涵笑說爸爸在大家面前或許看起來很體貼溫柔，但其實有時候生氣起來也很硬，記得有次，因為在校排練舞台劇，沒接到他的電話數通，被他抱怨找不到人，「我就跟他說我們在排練。」爸爸因為擔心而生氣，兩個人就冷戰了好幾天不講話，直到有天，我一早出門上課時，不自覺開口跟爸爸說掰掰，沒想到，我放學回家他就好了！」小姑獨處的梁舒涵，要不要趁這段休息時間快交男朋友？可愛的梁舒涵瞬間沮喪起來：「出遊有被粉絲認出啊！但非常絕望是，沒有被帥哥搭訕！我也很哀傷…，真心不騙，未來如果有不錯的緣分，我會很開心接受，但目前沒有就是沒有，不如大家幫我多多介紹，我真的OK的！」

▲梁舒涵目前單身中。（圖
▲梁舒涵目前單身中。（圖 / LiTV 、開麗提供）
 

關鍵字

梁舒涵 謝祖武 彩蛋 不老男神 小鹿亂撞

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