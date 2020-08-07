劉品言穿貼身短裙「被性侵」　大腿暴露冷到發抖

影集《愛的廣義相對論》（Memory Eclipse）以鄧麗君三首經典歌曲串連出《明晚空中見》、《最後一戰》、《迴圈》三部原創系列作品。劇中，楊謹華詮釋患有憂鬱症，且會自殘的媽媽，演出後令她感觸極深，呼籲大家要關心身邊的家人；劉品言凌晨冒著低溫拍侵犯戲，大腿曝露在空氣中，讓她冷到發抖直喊：「真的很冷！」；林哲熹繼《我們與惡的距離》再度詮釋人格缺陷角色，挑戰暴怒、失控、打人等情緒重的戲，他透過自己的黑暗面進入角色，讓自己更貼近角色崩潰暴怒的狀態。



▲楊謹華詮釋憂鬱症傾向的媽媽。（圖 / 衛視中文台提供） 劇中楊謹華因年輕時遭遇婚姻不順，導致患有憂鬱症，進而與飾演她女兒的宋芸華在情感上產生衝突和誤解，她坦言詮釋該角色最困難是與宋芸樺演出母女間的關心，因兩人之間已產生裂縫，希望得到彼此的諒解，卻又不想被誤會，互相相愛又怕受傷害的糾結心情，對她來說特別有挑戰。而劇中楊謹華個性偏激，在患有憂鬱症後，甚至有自殘的行為，在詮釋憂鬱症患者上，她表示在拍攝前查了憂鬱症的情況，針對劇中角色的情緒做了結合，讓自己更融入角色。



▲劇中劉品言被侵犯，莊凱勛當計程車司機親眼目睹一切。（圖 / 衛視中文台提供） 劉品言劇中飾演個性嗆辣、說話直接的酒店小姐，因故懷孕成為單親媽媽，意外遇到飾演職業格鬥拳擊手的莊凱勛，兩人將展開一段戀情。有一幕她在計程車被侵犯的戲，她回想起拍攝當天，下著雨約莫凌晨四五點左右，她身穿性感貼身短裙，在狹窄的計程車上拍攝數次才成功，凌晨冒著低溫拍攝，讓她直喊：「大腿幾乎是全部曝露在空氣中，真的冷到發抖！」雖然是侵犯戲，工作人員替她做好保護措施，讓她幾乎沒有被碰到身體，她表示明明是一場激烈、情緒飽滿的戲，卻讓她心裡感到相當溫暖。



