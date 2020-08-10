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《燦爛的遺產》CP合體！李昇基「追上女神」做溫暖舉動

記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-08-10 21:08:22

▲李昇基（右）跟女神韓孝周繼《燦爛的遺產》後再合體。（圖／friDay影音）
▲李昇基（右）跟女神韓孝周繼《燦爛的遺產》後再合體。（圖／friDay影音）
由李昇基和車太鉉主持的節目《首爾鄉巴佬》每一集都前往嘉賓的故鄉，體驗當地不同文化，最新一集請到女神韓孝周作客、擔任清州篇的來賓，這是他們繼電視劇《燦爛的遺產》後，「煥星CP」暌違11年再度同框，節目中男生更因為對方陷入回憶流淚，追上去貼心幫撐傘，相當體貼。 

李昇基與韓孝周2009年合作電視劇《燦爛的遺產》結識，該劇收視率最高達47.1%，2人當年更獲得《SBS演技大賞》最佳男女演技獎及最佳情侶獎，作品深植人心。他們睽違11年再次同框，揭露彼此3大共同點，2人都是87年生、同一所大學畢業，甚至連出道作品《Non-stop 5》也曾一起演出，私下保持良好友情的兩人，這次是首度透過實境秀碰面。 

韓孝周與李昇基造訪兒時住過的小區，意外發現2人老家住很近，談到離開老家的感覺，她則說：「不是離開，而是我去尋找我喜歡做的事。」並對該地種種表示感謝，結果韓孝周突然陷入回憶而流淚，她害羞躲開鏡頭，李昇基則溫柔撐著傘追著上去，不讓她淋到雨，足見2人感情融洽。 

眾人討論清州人的說話習慣，韓孝周表示一句話「至少得問三次」，李昇基就透露跟韓孝周的小故事，日前她傳訊給他，說在跟工作人員吃五花肉配燒酒，李昇基回：「那我們一起吃吧？在哪兒見面？」韓孝周回：「我們待會兒再聯絡。」李昇基解析她的文字是「我已經喝得醉醺醺了，就是下次再見面的意思」，結果沒多久韓孝周再傳訊給他：「但是今天正好！」李昇基雖然覺得對方醉了，最後還是與她見面，笑說一句話問三遍真的很彆扭。《首爾鄉巴佬》每周一於friDay影音、愛奇藝台灣站播出。

▲▼李昇基（右）跟韓孝周睽違11年同框。（圖／friDay影音）
▲▼李昇基（右）跟韓孝周睽違11年同框。（圖／friDay影音）
▲▼李昇基（右）跟韓孝周睽違11年同框。（圖／friDay影音）
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關鍵字

女神 韓孝周 首爾鄉巴佬 燦爛的遺產 李昇基

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