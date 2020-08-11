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大元10年前後對比照曝光！眾人全困惑：為何「這裡」改變

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-11 15:37:01

▲網友分享大元10年前和現在的對比圖，引發熱烈討論。（圖／翻攝自批踢踢）
▲網友分享大元10年前和現在的對比圖，引發熱烈討論。（圖／翻攝自批踢踢）
30歲的女星大元（林盈臻）當年透過擔任《大學生了沒》節目嘉賓而踏入演藝界，隨後又加入女團「Popu Lady」，憑著甜美笑容與姣好身材獲得高人氣，在網路上擁有大批粉絲，開始拍攝戲劇後也拿下不錯的成績。但有網友曬出大元當年剛出道的照片，和現在的照片對比，10年來的變化引發大家熱議。

▲10年前的大元青春無敵，十分可愛。（圖／翻攝自批踢踢）
▲10年前的大元青春無敵，十分可愛。（圖／翻攝自批踢踢）
▲10年前的大元青春無敵，十分可愛。（圖／翻攝自批踢踢）
▲10年前的大元青春無敵，十分可愛。（圖／翻攝自批踢踢）
有網友在PTT表特版以「大元10年前v.s.現在」為題發文，並分享了數張大元的照片。照片中可以看見，剛出道的大元青春無敵，迷人甜美笑容始終如一，不吝在鏡頭前大方展現自己前凸後翹的魔鬼身材。而現在的大元則是更有女人味，妝容打扮顯得比較成熟，沒了少女的天真，但多了小女人的浪漫風情。

▲現在的大元瘦身有成。（圖／翻攝自批踢踢）
▲現在的大元瘦身有成。（圖／翻攝自批踢踢）
▲甜美笑容依舊迷死人不償命。（圖／翻攝自批踢踢）
▲甜美笑容依舊迷死人不償命。（圖／翻攝自批踢踢）
文章一出立即被鄉民們推爆，有網友將重點擺放胸前尺寸上，認為大元雙峰似乎有些縮水，「大元變小元了」、「變小了」、「消風」、「瘦很多，所以車燈也小了」、「變小好多」。

也有網友認為當年的大元是顏值巔峰，「以前真的很正」、「當年的大元是真的無敵」、「以前讚多了」、「10年前身材笑容無敵」、「還是肉肉的她好」、「當年真的女神」、「十年前真的極品」。

不過許多網友更喜歡現在的大元，「還是正啊」、「新戲真的是正翻天」、「現在比較不台，有淑女味」、「我覺得以前和現在都很正，鄉民是不是太嚴格」、「現在的妝髮明明就比較好看」、「現在的剛剛好，漂亮多了」、「喜歡現在 ，整體勻稱、全身比例更勝以往」、「妝不一樣而已」。

事實上隨著年紀成長，穿衣風格和個人形象發生變化也是常有的事，近年瘦身有成的大元和當年剛出道的青春模樣相比引發熱議，只能說環肥燕瘦各有所好，每人的主觀喜愛不同。（編輯：倪浩軒）

關鍵字

表特版 ptt 大元 正妹 10年前對比

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