大元10年前後對比照曝光！眾人全困惑：為何「這裡」改變

有網友在PTT表特版以「大元10年前v.s.現在」為題發文，並分享了數張大元的照片。照片中可以看見，剛出道的大元青春無敵，迷人甜美笑容始終如一，不吝在鏡頭前大方展現自己前凸後翹的魔鬼身材。而現在的大元則是更有女人味，妝容打扮顯得比較成熟，沒了少女的天真，但多了小女人的浪漫風情。
文章一出立即被鄉民們推爆，有網友將重點擺放胸前尺寸上，認為大元雙峰似乎有些縮水，「大元變小元了」、「變小了」、「消風」、「瘦很多，所以車燈也小了」、「變小好多」。
也有網友認為當年的大元是顏值巔峰，「以前真的很正」、「當年的大元是真的無敵」、「以前讚多了」、「10年前身材笑容無敵」、「還是肉肉的她好」、「當年真的女神」、「十年前真的極品」。
不過許多網友更喜歡現在的大元，「還是正啊」、「新戲真的是正翻天」、「現在比較不台，有淑女味」、「我覺得以前和現在都很正，鄉民是不是太嚴格」、「現在的妝髮明明就比較好看」、「現在的剛剛好，漂亮多了」、「喜歡現在 ，整體勻稱、全身比例更勝以往」、「妝不一樣而已」。
事實上隨著年紀成長，穿衣風格和個人形象發生變化也是常有的事，近年瘦身有成的大元和當年剛出道的青春模樣相比引發熱議，只能說環肥燕瘦各有所好，每人的主觀喜愛不同。（編輯：倪浩軒）