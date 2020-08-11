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NU’EST黃旼炫變鳳南小隊　手拿《想見你》穿越隨身聽！

記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-08-11 15:30:33update2020-08-11 16:21:21

▲黃旼炫翻唱《想見你想見你想見你》，化身鳳南高中學長。（圖／RICHINING）
▲黃旼炫翻唱《想見你想見你想見你》，化身鳳南高中學長。（圖／RICHINING）
台劇《想見你》去年在台播出引起廣大迴響，完結篇以超高收視率2.35％完美收官，該劇今年4月在韓播出，同樣受到熱烈歡迎，韓團NU’EST成員黃旼炫更在9日25歲生日當天，翻唱片尾曲《想見你想見你想見你》並拍攝MV送給粉絲，他甚至神還原劇中的制服以及「穿越關鍵」的卡帶隨身聽，誠意十足變身「鳳南小隊」成員，更釣出原唱者八三夭留言，希望未來能一起合唱。

▲黃旼炫神還原《想見你》劇中場景與道具。（圖／RICHINING、LINE
▲黃旼炫神還原《想見你》劇中場景與道具，下右圖為該劇的「穿越關鍵」卡帶隨身聽。（圖／RICHINING、LINE TV）
黃旼炫9日25歲當天，公開翻唱《想見你想見你想見你》的MV送給粉絲，他神還原《想見你》的服裝與道具，先穿上鳳南高中的制服，學號繡上自己生日「950809」，更拿著該劇的「穿越關鍵」淡藍色卡帶隨身聽，模樣宛如劇中的李子維再現，整體十分用心。

黃旼炫把MV上傳到IG，寫下「未來過去我只想見你」，竟釣出原唱者八三夭留言，他們稱讚黃旼炫翻唱完美，希望未來能一起合唱，最後祝福他生日快樂，黃旼炫立即用中文回應：「謝謝！我也期待。」雙方互動令粉絲期待他們合作的一天。

▲黃旼炫化身鳳南高中學長。（圖／RICHINING）
▲黃旼炫化身鳳南高中學長。（圖／RICHINING）
▲▼八三么跟黃旼炫都希望能合唱《想見你想見你想見你》。（圖／黃旼炫IG）
▲▼八三夭跟黃旼炫都希望能合唱《想見你想見你想見你》。（圖／黃旼炫IG）
▲▼八三么跟黃旼炫都希望能合唱《想見你想見你想見你》。（圖／黃旼炫IG）

關鍵字

鳳南小隊 卡帶隨身聽 NUEST 想見你 黃旼炫

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