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《猶瑟與虎魚們動畫版》台日同步上映　配音員揭曉

記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-08-13 22:05:47

▲《猶瑟與虎魚們動畫版》台日同步上映。（圖／采昌）
▲《猶瑟與虎魚們動畫版》台日同步上映。（圖／采昌）
由曾製作《我的英雄學院》、《鋼之鍊金術師》等知名動畫公司「BONES」打造，改編自芥川賞作家田邊聖子經典青春愛情小說的《猶瑟與虎魚們動畫版》，今（13日）台日同步公開預告，同時揭曉「恆夫」與「猶瑟」將由中川大志、清原果耶擔任主角配音。

《猶瑟與虎魚們》曾在2003年被翻拍成真人電影版，由妻夫木聰、池脇千鶴領銜主演，當時作品廣獲好評，接連入選蒙特婁、芝加哥等國際影展；更陸續獲得電影旬報、藍絲帶獎、橫濱電影節「年度十大佳片」肯定。即使時代更迭，該片絲毫沒有褪色，睽違17年後，將被製作成動畫電影，並交由曾製作《我的英雄學院》、《鋼之鍊金術師》等人氣動畫的「BONES」打造。此外，南韓也確定翻拍，男女主角找來南柱赫、韓志旼擔任，備受期待。

台日今同步曝光《猶瑟與虎魚們動畫版》預告，也揭曉聲優與主題曲演唱陣容，片中「恆夫」將由中川大志獻聲，「猶瑟」則是清原果耶負責。預告當中，猶瑟不僅把恆夫當成管理人使喚，讓恆夫氣得牙癢癢，甚至還放話要弄哭猶瑟，兩人鬥嘴場面引人發噱。此外，全片還集結宮本侑芽、興津和幸、Lynn等聲優一同參與，主題曲《蒼之華爾茲》則由活躍在niconico及YouTube的神祕歌手Eve獻唱。

對於有機會擔綱配音，中川大志表示：「能夠飾演恆夫的我，對猶瑟感到非常憐愛。在與猶瑟相遇之後，那些本該看慣的景色都變得多彩絢爛。」清原果耶也說：「當時得知要飾演猶瑟時，我感到非常高興，也多虧導演的親切指導，以及中川先生引導了整體氛圍，讓我得以順利完成配音工作。導演與工作人員對本片的熱情，讓我領教到所謂的專業配音工作，真是非常難得的經驗。」《猶瑟與虎魚們動畫版》12月25日在台上映。

▲▼中川大志（上）跟清原果耶擔任《猶瑟與虎魚們動畫版》配音員。（圖／采昌）
▲▼中川大志（上）跟清原果耶擔任《猶瑟與虎魚們動畫版》配音員。（圖／采昌）
▲▼中川大志（上）跟清原果耶擔任《猶瑟與虎魚們動畫版》配音員。（圖／采昌）

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配音員 猶瑟與虎魚們 清原果耶 猶瑟與虎魚們動畫版 中川大志

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