抓包新婚夜偷吃！正妹星座專家渣尪慣性劈腿　忍13年離婚

白瑜是山西姑娘，21歲初踏職場就認識大6歲、赴陸出差的前夫，白瑜說，前夫像大哥哥一樣照顧她，並展開熱烈追求，讓當時沒什麼戀愛經驗的她，交往2年就答應對方求婚，小倆口從蘇州開車到南京公證，沒想到，登記結婚完當晚，老公突然跟她說要去夜總會跟兄弟談心，「後來我才知道說，那是有小姐的。」
晚上11點半，白瑜的老公回家，沒多久有通電話打來，「我就聽到一個女生的聲音說：『XX哥，我一個晚上撥了好多的電話才找到你耶，你知道嗎，我真的很想你，你怎麼沒跟我打招呼就走了？』」當下，白瑜的第6感告訴她一定有問題，而老公竟還拿起電話把自己關在廁所繼續講。
才剛登記結婚，晚上就抓包老公疑似偷腥，白瑜情緒崩潰、躲到衣櫃哭了一個晚上，由於當時年紀小，老公又對她保證沒有做出越矩的事，白瑜心軟原諒，並告知同事結婚喜訊，孰料，同事卻爆料老公女人緣好、情史豐富，白瑜當時的反應就覺得自己好沒面子，抱著婚後能改變對方的心態，她忍了下去。
結果，老公照樣拈花惹草，心情不好就找外面的女人訴苦、取暖，白瑜在長期壓抑下因此得了憂鬱症及恐慌症，還併發哮喘，嚴重到家裡一根針掉地板都會全身冒冷汗、不停發抖，甚至出現被人跟蹤的幻覺，後來透過中醫治療3年才逐漸康復。
白瑜表示，與老公結婚4年多她懷了小孩，但老公心思依舊不在家，某次老公自己要去爬山，白瑜提出想帶小孩一起，對方卻百般不願意，最後夫妻帶小孩出門，白瑜刻意靠在老公身旁，沒想到，老公卻甩開白瑜的手、對她大吼：「不要啦！妳回家啦！妳在這邊幹嘛！」白瑜這時才想開，決定結束這段婚姻。（編輯：楊穎軒）
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