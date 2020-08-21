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《秘密森林2》曹承佑戲外「告白」裴斗娜　女方當場傻了

記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-08-21 21:00:00

▲曹承佑（左）開心跟裴斗娜再合作，肉麻告白讓女生不敢相信。（圖／Netflix）
▲曹承佑（左）開心跟裴斗娜再合作，肉麻告白讓女生不敢相信。（圖／Netflix）
韓劇《秘密森林2》故事始於兩個高中生的溺水案件，看似普通卻即將成為引發檢警調查權爭奪大戰的導火線，而劇情改編自去年撼動韓國政壇的「檢警調查權調整法案」，時間點的巧合程度讓粉絲對編劇讚嘆不已，播出後引起熱議。此外，主演曹承佑受訪時突然對裴斗娜告白，舉動讓她十分傻眼，影帝影后間的互動十分逗趣。

曹承佑與裴斗娜受訪，聊到拍攝期間對方為自己做過最感動的事情，曹承佑因再次合作的關係，說有裴斗娜在讓他覺得每個瞬間都很感動，結果她一臉不敢相信他會如此回答，直呼：「你幹嘛這樣？」此外，曹承佑忍不住抱怨，因為裴斗娜習慣在片場開張「斗娜小舖」為大家帶來零食，但她不管他是否在健身減肥，仍霸氣把巧克力塞到自己手上。

《秘密森林2》採事前拍攝製作，全劇早於6月殺青，播出後之所以會在韓國引起廣大迴響，正是由於劇中最關鍵的「檢警調查權調整法案」在現實的韓國國會裡一直是爭議話題，去年4月國會以快速表決及通過改革，引起相當大的爭議，因此韓國網友們紛紛推測，劇中將一開始的時間點設定為同年3月，就是要銜接接下來的「檢警調查權調整法案」真實事件，此法案也在今年7月底時被宣布最快將於九月實施。

編劇李秀妍曾表示第一季有點「夢幻」，雖然戲劇本身就該要有「夢幻」元素，但覺得自己對於所選的題材要負起相應的社會責任，故第二季會以現實世界的真實主題為主。韓網友如今對照李秀妍當初的話語，紛紛感嘆竟如此神速地將時事反應在劇情上，播出時間點更是算得剛剛好，讓大眾再次關注起這個議題，也對劇中曹承佑與裴斗娜接下來要怎樣從戰友變成敵人的對決感到相當好奇。《秘密森林2》每周六、日晚上9點半與韓國同天在Netflix播出。

▲▼曹承佑（上）跟裴斗娜戲外感情好。（圖／Netflix）
▲▼曹承佑（上）跟裴斗娜戲外感情好。（圖／Netflix）
▲▼曹承佑（上）跟裴斗娜戲外感情好。（圖／Netflix）

關鍵字

秘密森林 秘密森林2 曹承佑 裴斗娜 告白

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