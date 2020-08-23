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「緋紅女巫」的大智慧：打壓你的人　都是你的人生導師

文／姊妹淘
calendar_today2020-08-23 21:00:00

▲伊莉莎白歐森因主演《復仇者聯盟》走紅。（圖／取自伊莉莎白歐森IG）
▲伊莉莎白歐森因主演《復仇者聯盟》走紅。（圖／取自伊莉莎白歐森IG）
伊莉莎白歐森因演出《復仇者聯盟》系列的「緋紅女巫」走紅，不僅在影壇頗有發展，連穿搭都被網友稱為典範，躍升為時尚寵兒。愛情方面，她與交往三年的音樂家男友羅比阿奈特結婚，感情、事業皆春風得意。

出演過不少文藝電影，伊莉莎白歐森私下很有個性，而她歷來受訪也都會鼓吹女孩們好好耕耘自己的能力，不需要太放重心在感情上頭。以下筆者整理伊莉莎白歐森說過的職場語錄，不但一針見血，更是相當實際。

「我們能夠掌控的事情有限，有些事情既然沒辦法掌控，那就不要自己嚇自己。」

每個人都會希望工作表現受到肯定，偶爾會做很多超乎職責範圍的努力，當最終結果不如預期時，難免就會失落。這樣的心理狀態，在演藝圈一定很常發生，就像你精心揣摩一個角色，最後卻沒選上，多少都會懷疑自己。

伊莉莎白歐森了解箇中滋味，體悟到很多事情「盡力就好」，努力主因是為了對得起自己，如果太執著於結果，就會把自己弄得很不開心，中間一點風吹草動就會「自己嚇自己」，反而把這份單純的努力搞得很複雜。

▲伊莉莎白歐森演出「緋紅女巫」走紅。（圖／取自伊莉莎白歐森IG）
▲伊莉莎白歐森演出「緋紅女巫」走紅。（圖／取自伊莉莎白歐森IG）

「每一天都要抱持著『我要學習新事物』的心態，盡量去吸收跟理解，這會幫助你變得更好。」 

從職場菜鳥變成老鳥後，容易自我意識過剩，畢竟自己一手打下來的江山，多少會依循著過往工作慣性去做事，有人還會覺得：「因為我當初這樣處理，事情發展也很順利，所以我這樣的模式是正確的。」

實際上，隨著工作狀況、共事的人性格或當下社會環境的不同，如果執意要拿自身經驗來做事，很容易陷入窠臼。要想做得更全面，就得抱持著開放心態，把每個人的建議都當成學習新事物，在理解跟消化的同時，找尋更適合問題的解決辦法。

▲伊莉莎白歐森愛情事業雙豐收。（圖／取自伊莉莎白歐森IG）
▲伊莉莎白歐森愛情事業雙豐收。（圖／取自伊莉莎白歐森IG）

「我的工作必須會跟很多不熟的人共事，有的人個性還會跟我不合，但這就是考驗你團隊合作的能力。即便對方再難相處，若你搞不定，你也有一部分的責任！」 

演員輾轉跑不同劇組，又長期在外地，必然會接觸到各式各樣的人，像是燈光師、服裝師、導演及製片等，雖然大多時間會有經紀人幫忙，但多半仍得具備溝通協調的能力。伊莉莎白歐森認為，在職場裡最好不要單打獨鬥，因為「學習怎麼與人相處」也是一種處世智慧，若對方跟自己不合就放棄共事，等於也是放棄讓自己成長的機會。

「一定要堅信你不是孤單的，每一個加諸在你身上的、打壓你的考驗和敵人，他們都是你的人生老師，要學會開放心胸。」

這句話和第三項有異曲同工之妙，每當遇到困難時，請先記得你不是一個人，世界上多得是和你一樣、天天為生存拼搏的人。職場裡所遇到的挫折跟敵人，都是讓你在處理難題時更加了解自己。

關鍵字

心法 緋紅女巫 伊莉莎白歐森 智慧 復仇者聯盟

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