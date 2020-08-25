宅男電玩打一半　目擊樓下發生「染疫者啃母」慘案

劉亞仁在故事前半段有近50分鐘的獨角戲，他當初就是因為有此挑戰，才欣然接受邀約演出，儘管獨自撐場面相當辛苦，甚至有很多橋段是靠特效合成，但他樂觀把這些難題當成該做完的作業，即興表演讓他覺得能充分發揮自己的想法，反而是拍這部電影的樂趣。
劉亞仁笑稱最近的真實生活也很宅，10多歲就北上首爾打拚的他，為了專心當演員而不太和朋友聯絡，日子很孤單，最近才開始玩起以前不會玩的手機遊戲、看了之前沒空看的《密會》，以往手機都只是用來聯絡母親或和朋友談事情，但近期「升級」買了智慧型手錶，努力與社會「接軌」，還會叫外送餐點，滿足過著正常人的生活。
該片敘述首爾突然有不明病毒快速傳播，感染者全都化為吃人喪屍，宅男劉亞仁在家打電動時，發現室外風雲變色，獨自躲在家裡抵擋想從屋外闖入的喪屍，在孤軍奮戰數日，意外發現對面公寓也有另一位倖存者朴信惠，兩人設法透過無線電溝通，抱持著「一定要活下去」的意志，攜手逃脫宛如地獄的喪屍公寓。《#ALIVE》9月8日下午三點在Netflix獨家上架。
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