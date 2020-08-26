《DD52》選手「飛機上一見鍾情」　潘瑋柏嗨喊：謝謝示範

這次「風暴黑桃」的歌舞演出，讓本身是空姐的利善榛和外型中性的李宇希，上演一段在飛機上一見鍾情的故事，2人性感挑逗的雙人舞，讓楊丞琳直呼在一起：「妳們好入戲，表演完了手還牽著不放」，而最近剛傳出幸福宣言的潘瑋柏也表示：「謝謝示範怎麼跟空姐接近」，飛行導師9m88則給出超高評價：「妳們這團可以原地出道！」
一直以來成團狀況最多的「雪鑽石」，歷經了淘汰最多團員、更換隊長、選手送醫、成員吵架之外，宛如八點檔的真人秀劇情，一次比一次更灑狗血，這次甚至還有選手在練舞時不慎膝蓋積水，醫生更直言：「有可能這輩子都不能再跳舞了！」風波不斷的「雪鑽石」修正過往的消極態度，林易沄挺身而出幫大家雕舞，林雅萱克服恐懼挑戰空中瑜伽，陳奕蓁更是發揮現代舞即興演出，讓楊丞琳泛淚：「妳們每一個人從頭到腳，都很用力地奮力一戰，展現最大的企圖心和凝聚力，我很感動！」
總是給大家甜美可愛形象的「粉紅梅花」，這次在歌舞劇的演出，首度挑戰詭異的暗黑風格，每個人都像是崩壞的小女孩一樣，選手紛紛表示：「這不是粉紅梅花！」當中舞蹈還融入Popping元素，讓楊丞琳Cue舞蹈底子很厲害的歐漢聲上台示範，果然薑還是老的辣，造成全場歡聲雷動。另外「粉紅梅花」團員謝予容，由於成長於單親家庭，心疼爸爸為了照顧三個小孩，已經20年沒有交女朋友而落淚，歐漢聲為了安慰她打趣地說：「那我辦一個海選媽媽的比賽！」楊丞琳更是幽默回應：「我媽也30年沒有交男朋友了，我媽是參賽者！」
一向以性感火辣著稱的「烈焰之心」，這次在歌舞劇的表現，宛如百老匯高水準的演出，讓歐漢聲開心到尖叫連連，楊丞琳直問他：「你一直狂叫欸，你有很妻管嚴嗎？」歐漢聲表示：「我回家怎麼面對妻兒？但是身為一個已婚爸爸，在家裡枯燥乏味的餵奶，出來看到這麼好看的表演，當然要尖叫」，除此之外兩位首席導師都給出非常高的評價，楊丞琳表示：「自己好像變成妳們的粉絲了」，而潘瑋柏則說：「非常國際化！妳們以後演唱會記得請我當嘉賓！」（編輯：侯家瑜）
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