氣死老婆！美女工地賣保險　工頭簽名蓋章「送她一間房」

《太陽之家》是長渕剛睽違20年重返銀幕之作，片中許多橋段都出自他的想法拍攝，像是當貼心暖男帶咖啡到醫院探望生病的廣末涼子，以及在聽到愛女山口麻友說出「反正我也不是你的小孩」時，忍不住打了一巴掌等真實又令人心痛的情節，都是長渕剛主動提的點子，他表示：「每個人都會對劇本擁有不同的想法、激情與愛，但這些情感並不會自行從劇本中生長，而演員便要藉著這些情緒與專業讓劇本更加立體。」
導演為了講求電影的真實感，除了要求演員們盡可能自然本色演出，片中的主軸「房子」更是一大重點。為了呈現出主角木匠工頭信吾的職人堅持，導演選擇避免用動畫或後製去呈現，而是找了一批真正的木匠，在片中從地基開始一步一腳印地建造，希望能藉此讓觀眾感受到整個劇組希望傳遞出的「人性溫度」。
該片故事講述鎮上首屈一指的木匠工頭信吾（長渕剛 飾），他有一位能幹的妻子美沙希（飯島直子 飾），以及正值青春年華的女兒柑奈（山口麻友 飾），三人過著平凡幸福的日子。直到某天，信吾在工地遇見了美女保險員芽衣（廣末涼子 飾），芽衣是一名單親媽媽，與小學二年級的兒子龍生相依為命。總是對美女無法招架的工頭大叔，不僅買了保險，還莫名答應芽衣把龍生帶回家照顧二個星期。面對害羞內向、缺乏父愛的龍生，信吾決心要好好鍛鍊龍生，讓他成為一名正港的男子漢。龍生逐漸敞開心房，真心愛上這個像是「父親」一樣的工頭大叔。隨著兩人感情愈來愈好，信吾默默作出了一個決定，要為芽衣和龍生母子親手打造一間房子，卻也因此和妻子、女兒，以及徒弟高史（瑛太 飾）關係陷入緊張。《太陽之家》9月25日在台上映。