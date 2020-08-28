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林依晨師妹嶄露頭角　拍攝現場大秀舞蹈功力

記者薛羽彤/綜合報導
calendar_today2020-08-28 21:00:00

▲陳加恩為林依晨師妹。（圖 / 周子娛樂提供）
▲陳加恩為林依晨師妹。（圖 / 周子娛樂提供）

陳加恩加盟新東家成林依晨師妹，她近期完成演藝生涯首支電影外，更和剛入圍金鐘獎戲劇節目最具潛力新人李沐、2019年台北電影節非常新人蕭子墨合作網劇《不讀書俱樂部》，兩個作品日前都完成拍攝，讓陳加恩在戲劇、電影、廣告部分有更多露面的機會

▲陳加恩開始累積螢光幕前作品。（圖
▲陳加恩開始累積螢光幕前作品。（圖 / 周子娛樂提供）
在新拍攝的廣告中，為了能更加呈現主角鬼靈精怪的樣子，導演給她很大的表演空間盡情發揮，陳加恩回憶當天拍攝，是她首度嘗試浮誇的歐式造型，原本擔心自己無法駕馭，穿上後卻意外超級適合，甚至換上賽車服時，現在的工作人員都驚呼「太帥了!」、「也太不一樣了吧」、「什麼風格是妳駕馭不了的？」

▲陳加恩（中）被導演要求臨時來一段舞蹈。（圖
▲陳加恩（中）被導演要求臨時來一段舞蹈。（圖 / 周子娛樂提供）
攝影師為了捕捉陳加恩最自然的神情，以輕鬆的方式進行拍攝，陳加恩發現藉由「身體語言」可以更快表達彼此的當下想法，她分享：「這次有太多新的體驗，不論是造型上，還是與團隊的合作，加上導演給予很多空間發揮，讓我更能放開表演」，而導演得知她會舞蹈後，當天更臨時決定讓加恩在現場FREESTYLE，意外的插曲更令人驚豔到她的舞蹈功力極強，為此也讓廣告增添一抹色彩。

關鍵字

陳加恩 林依晨 師妹 舞蹈 不讀書俱樂部

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