天心與老公的騷人情話　愛妳的人「會把妳放在心上」

藝人天心與韓國老公金榮敏（簡稱金先生）結婚4年，未料新冠肺炎影響，夫妻分隔兩地長達124天，不過，他們仍舊在社群網站上旁若無人的大方放閃，絲毫沒有因為距離影響感情。





事實上，筆者很喜歡看天心與老公的情話，語句簡潔，卻飽含濃重深情，以下為眾人盤點天心與金先生的幾句淘氣對話，讓我們見到婚姻裡頭最美好的模樣，無非就是：縱然天各一方，依然倆倆相忘。



▲天心與老公金英敏很相愛。（圖／取自天心Ig） 天心：答應過要娶我一百萬次，還有999999不可以失言。

金先生：還有在算嗎？我早沒有數字。





許多戀人很喜歡許下「誓言」，動機無非就是對一段感情充滿不安，希望藉由承諾來安撫內心，更加確定雙方心意。然而，金先生對天心的回答，卻是做了一個很好的示範，他無形向妻子深情告白：每一次的日常裡，我都有在實踐諾言，沒有任何計算。



▲天心與老公金英敏很相愛。（圖／取自天心Ig）

金先生：對韓國人來說，男人象徵太陽，女人是月亮。





天心：不好，我不喜歡，太陽和月亮碰觸不到彼此，這根本是個悲傷的比喻。





金先生：太陽跟月亮，雖沒有妳期待中的肩並肩，可是他們互相看顧，如同我看顧著妳，妳看顧著我，一樣關心。





有一部韓劇叫做《擁抱太陽的月亮》，描寫帝后之間的愛情，韓國人喜歡把太陽比喻成男子，月亮指涉為女人，畢竟日和月都是明亮的，只不過前者照亮白天，後者溫暖黑夜，責任雖不同，卻都是守護天空的存在，如同經營婚姻，兩方都有責任。





天心難免惋惜，太陽與月亮無法相見，是個悲傷的比喻。對此，金先生接口表示，即便見不到對方，但知道彼此相互守候，這不就是最美的感情嗎？仔細想想，有多少對夫妻同住屋簷下，卻把日子過得跟仇敵似的，柴米油鹽當中充滿算計。





對天心夫婦來說，只要守望對方的心意在，到哪裡都是故鄉，都是家。



▲天心與老公金英敏很相愛。（圖／取自天心Ig） 天心：為什麼不讓送機？明天我休息沒工作。

金先生：清楚送機之後一個人回去路上的感覺⋯我不要妳難過。





金先生要回韓國，不讓天心送機，因為他曉得去程時兩人鬧哄哄，回程時只剩一個人，深怕妻子會感到寂寞悵然。實際上，天心出道多年，拍戲時兩岸三地跑，像個女將軍一樣，對於一個人的生活，想必並不陌生，興許會有粉絲心想：金先生會不會想太多了？天心這麼堅強。





然而，筆者反而見到金先生的細心和體貼，即便知道妻子是女強人，但就是捨不得讓愛人感受到分離的苦楚，哪怕對方根本不會這樣想。或許對某些男人而言，照顧另一半的情緒，是他們非常重視的事情。



