深夜開館長3槍！兇嫌無業卻找王牌律師　事務所曝光原因

網路紅人館長陳之漢8月28日凌晨遭人連開3槍，右手臂、右大腿和腳踝都中彈，隨後警方表示，一名自稱是開槍人士的23歲劉姓男子，前往林口警分局文化派出所投案，但卻強調要等律師到才肯開口。根據警方初步研判，劉男應是先前騷擾館長的男性狂粉，犯案動機疑為在騷擾館長事件後，劉男因遭受網友肉搜心生不滿，才會開槍攻擊館長。
事後劉男就找來了2名「王牌律師」前來陪同應訊，其中女律師為郭力菁，就讀國立台北大學法律系司法組畢業，曾任台灣桃園地方檢察署檢察官、台灣士林地方檢察署檢察官、台灣台北地方檢察署檢察官；男律師則為陳怡榮，中國文化大學法律系學士，國立中正大學法律研究所民商法組碩士，曾任台灣高等法院法官助理。
不過劉男無業的身分，不免讓外界猜疑為何能請到律師。根據《東森新聞》報導，劉男所委任的律師受雇事務所所長翁偉倫就表示，「他打了99通電話給我們，給郭律師，我會覺得當下沒有立即幫他處理，我覺得不夠道義，因為他有點像求助無門，他手上可能只有我們電話。」
翁偉倫也透露，劉男和其家人至今還未付律師費用，且劉男家人正在生病，所以等於家中蠟燭兩頭燒，但當下還是選擇先處理，也判斷未來該筆委任費用可能會變成呆帳，不過翁偉倫也強調「還沒正式談委託費用，但這筆錢不會找其他人代墊」。（編輯：陳雅雲）