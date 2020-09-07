返家搶老店經營權遭嗆　《我的婆婆》Darren親曝男人苦衷

公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》收視率達4.16再創新高，「婆婆旋風」席捲全台，其中由Darren所飾演的秉忠，為了討好老婆家純（劉品言飾），決定返鄉奪取餅店的經營權，讓不少網友非常反感，紛紛表示「拜託不要來搶」、「要回來撿尾刀了嗎？」， Darren則坦言這在表面上，都是「好男人」的做法。





Darren坦言有看到PTT網友反應很激烈，「他們罵我『不要臉的男人回來了』，或是說我出現很掃興，其實看播出的時候也會這樣想，秉忠真的很『俗仔』，但在演的當下會覺得因為老婆最大，只要能讓老婆滿意，又能有名聲、有錢、又回家照顧媽媽，這一切在表面上都是『好男人』的做法，接下來秉忠還會有一些進攻的動作，還要請大家多多包涵。」





糕餅師傅發貴（張書偉飾）研發出由土鳳梨和金鑽鳳梨綜合內餡的鳳梨酥，讓老闆娘彩香（鍾欣凌飾）、小鷗（黃姵嘉飾）讚不絕口。為了打開老餅店「珍賀齋」的知名度，發貴與小鷗決定去參加「鳳梨酥神人大賽」，2人將在備賽過程擦出火花，一哥也將幫助2人備賽，成為促進「鷗貴 CP」感情的最佳神隊友，而秉忠則打算打親情牌，讓彩香答應讓他做餅店繼承人。



