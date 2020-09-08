名家論壇》鳴影品／歐陽妮妮《腦波小姐》致敬經典港片？

第1集開場，乍看像是霸氣總裁遇上小資女的故事，直到狄志杰飾演的「清朝書生鬼」一出現，風格大改，拉高趣味。這讓我聯想起80年代當紅的《開心鬼》系列。狄志杰以古裝圓帽拖著長辮子亮相，說話都是之乎者也，不時還會「小生怕怕」，彷彿致敬借用當年《開心鬼》黃百鳴。這類古代鬼來到現代世界的衝突趣味，過往影視作品裡層出不窮，但近年算是少見。
狄志杰口中將「鬼」稱作「渣渣」。人鬼共處的笑料是，渣渣有預知未來的能力，讓只有歐陽妮妮能聽到看到之後解決困難的神奇；以及諸如她在辦公室裡氣得咒罵渣渣，結果現實裡變成她在眾目睽睽下大罵面前的主管。當然，這些趣味聽來並非多創新，但其實這些都只是暖場；首集尾聲，一場「我想殺了我老闆」才真正掀起吸睛度。
大部分的觀眾應該都是員工，大部分的員工或許都曾隨口胡謅想要殺了自己的老闆；但到了擁有腦波控制力的歐陽妮妮身上，她是真的殺了自己的老闆，也就是霸氣總裁張書豪。
張書豪的演技彈性很廣，從電影《女朋友．男朋友》裡嗲聲嬌氣的妖嬈男同志，到驚悚推理《天黑請閉眼》裡心思縝密一角，再到《比悲傷更悲傷的故事》中窩心的催淚暖男。這回在《腦波小姐》裡，他飾演遊戲公司董事長，一開始你以為他怎麼都在表演一個機車到吡牙裂嘴的霸道總裁，殊不知首集尾聲，一個腦波攻擊大扭轉，他變成了鬼魂，也開始1人分飾2角，這才開展他的靈活表演。
故事設計狄志杰的魂魄被困在一枚同心結上，拜託歐陽妮妮拿去燒掉讓他解脫，沒料到，先遇上張書豪被腦波害死一事。身為「資深渣渣」的狄志杰講出49天內若能找出「死前一念」或許可能復活；但張書豪怎麼也想不起來。於是在他找回記憶前，狄志杰會先進入張書豪的軀體，假起死回身，這就促使張書豪表演2個截然不同靈魂的角色，一嚴謹一搞笑。
歐陽妮妮頂著大波浪捲長髮，那種捲度如同她的腦波很亂，行徑也毛燥。在這調性奇幻的劇裡，身兼編劇的新導演謝禮如將女主角的辦公室和家裡都打造得鮮豔亮麗高彩度，故事不時佐以卡通式配樂，鬼魅特效也都近似動漫感的可愛模式；連歐陽妮妮偶爾會遇上的雲端女神，乍看美豔但怎麼一直覺得有點像男的，仔細看，居然是曾子余所扮演，驚喜不時冒出。
主要角色還有張捷飾演的暖男心理醫師，及「豆花妹」蔡黃汝飾演張書豪的青梅竹馬等，勢必會在之後的劇情牽連出感情糾葛線。但最特別的還是未知的腦波神力，以及人與渣渣殊途的勉強共處，將會迸發什麼奇異火花？
目前看來輕鬆愉快，這不過才第一集；在片花中可以看見，張書豪和歐陽妮妮之後會進入AR遊戲世界裡，真人混搭虛擬實境，值得一探究竟。本劇將於9月12日晚上8點於中天綜合台首播，當晚9點接著上架愛奇藝平台。
●作者：鳴影品／影評人、資深電影媒體工作者、台北電影節評審，採訪過坎城、威尼斯、釜山、大阪、羅馬等國際影展。曾參與劇本開發、娛樂整合行銷；影劇評論發表於臉書粉專「鳴影品」。著有《如果沒有見過地獄你會相信世界上真的有永遠》現代詩集。
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