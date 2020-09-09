名家論壇》趙佩瑜／《追兇》：你是我的脆弱也是我的堅強

迷你影集《追兇500天》集結了今年台北電影節影帝莫子儀和金穗獎影后小薰（黃瀞怡），同時兩位也分別入圍第55屆金鐘獎迷你劇集男女主角獎。這回在劇中探討了許多社會寫實的議題，切中許多小人物不為人知的辛酸一面。
其中由小薰（黃瀞怡）飾演的女主角美茹，有一個自閉症弟弟，在父親亡故、母親失智的狀態下，能照顧弟弟的只有她了，她決定將感情很好的弟弟帶在身邊生活，和這個弟弟相依為命，他們之間的羈絆其實就像親子關係一般緊密。沒有背景、沒有依靠，除了努力工作，為了生存下去，也決定使用自己女性的魅力作為武器，為她和弟弟艱辛的社會生活，謀求更多保障與照顧。
長期的親情照顧往往容易讓照顧者自己身陷困境，因為必須花比更多時間在照料親人上，在工作上可能無法像一般人投入相同的時間，也因為必須照顧親人，而失去部分的自我生活。去年拍攝今年八月的迷你影集《追兇500天》，恰巧和先前興起熱烈討論的韓劇《沒關係啊，是神經病》有同樣的關心議題，劇中主人翁都帶著有自閉症的手足生活，從中有苦痛也有扶持，是很複雜的生命狀態。
而《追兇500天》中的女主角美茹，必須要將弟弟一起帶入自己的婚姻，似乎很難避免在婚姻關係中成爲弱勢的一方，讓自己在不平等的處境中生活。在劇中，女主角美茹為自身生活十分忙碌奔波，但對弟弟也極為關愛與保護，為了兩個人在社會上生存下來而拚命努力。
表面上看起來，因為她帶著弟弟走入婚姻，所以面對丈夫及情人時都不得不有些卑微，彷彿自己帶著什麼原罪一般，必須懷著歉意請求對方諒解。但美茹也因為這個弟弟，堅強地成為能撐起身邊人們的支柱，除了自己的原生家庭、婚後家庭，甚至丈夫去世後，也繼續照顧婆婆，展現出不凡的堅毅力量。
這塊在現實社會生活中看似弱點的課題，讓劇中美茹奮力長出了強壯的羽翼，保護這個生命中最脆弱也最柔軟的部分。照顧者面對困境而生出的堅強與勇敢，讓人心疼，也對劇中的犯罪者情況，產生一絲憐惜。而無論照顧者最後自己的人生是否能因此有收穫，他所付出的心力，以及因應而生的自我成長，都讓人相當感佩。
親情照顧是一條漫長的艱辛路，終點遙遙，照顧者其實無需認有任自卑，因為能維持這樣的生活，已經是生命中的勇者，而我們若是身為旁觀者，是否也該拿出更多同理心，就算不伸出援手，也不該冷眼相待，這樣也許能阻止更多悲劇的發生，也讓人性的光芒即使在社會幽暗面，也能熠熠生輝。
●作者：趙佩瑜／喜愛實景風物到虛擬世界的閱讀與在不同的戲劇中獲得生活養分。目前為文字工作者、影片企劃、講座活動企劃，也兼任出版魯蛇成員一枚。
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