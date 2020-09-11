桂綸鎂變了！潑辣凶悍　「露腿」纏上他

本屆金馬影展開幕片《腿》，曝光電影前導海報，海報中男女主角桂綸鎂與楊祐寧，只先露出舞動的雙腿，文案「我們的故事從腿開始」，更透露了這雙腿很有故事，導演張耀升表示：「這條《腿》是愛情旋風腿，黑色不少，幽默常有，愛情很多，儘管桂綸鎂在一路的找腿過程，非得潑辣凶悍難纏不可，但這卻是她最深情的告別。」





這也是桂綸鎂與楊祐寧，首度化身銀幕情侶檔，兩人在《腿》中，用一段充滿黑色幽默的尋腿之旅，描繪愛情的模樣，導演張耀升說：「在人生旅程中，我們會妥協，也會慢慢變得不純粹，最後的常常都成了自己不喜歡的樣子，只有某個人願意為你找回原來的樣子，而那個人一定不只很愛你，是非常非常非常愛你。」

▲▼桂綸鎂（上圖左）的這條《腿》是愛情旋風腿。（圖／甲上）

另一部金馬影展開幕片《同學麥娜絲》，則是以首部劇情長片《大佛普拉斯》，奪下金馬獎「最佳新導演」黃信堯的最新作品，他這次集結鄭人碩、劉冠廷、納豆與施名帥同台飆戲，啊堯導演幽默表示：「這次電影是彩色的，演員卡司更多了，銀幕畫面比較寬有好萊塢的感覺，片長也長了一點，就像麥X紅茶增量5%不加價，絕對值回票價。」

▲▼《同學麥娜絲》集結（上圖左起）納豆、納豆、鄭人碩、劉冠廷同台飆戲。（圖／甲上）

《大佛普拉斯》拍出了社會底層小人物的無奈嘆息，而《同學麥娜絲》則是貼近社會上絕大多數人面臨的人生課題，啊堯導演坦言：「這次的故事人物，就像是你騎機車等紅綠燈時，和你一樣停在隔壁等紅燈的人，每個人都會遇到事業、愛情、家庭等各式各樣的人生課題，每個人心裡也都有年少時的夢想，這些是活著就會去思考的事情，而我想從中去講一段關於友情的故事。」