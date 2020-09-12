《與惡》舞台劇公布彩蛋　高嘉瑜被拱唱《隱形的翅膀》

舞台劇《我們與惡的距離》昨（ 11日）於城市舞台展開首演，該劇卡司豪華包含尹馨、狄志杰、謝瓊煖、吳定謙、房思瑜、陳志強、吳怡霈、李劭婕、楊銘威等人皆參與演出，該劇更公布彩蛋包含議員苗博雅、立委高嘉瑜等人客串，並在舞台上接受觀眾的法律提問，高嘉瑜還被觀眾要求高唱她的招牌曲《隱形的翅膀》，讓她打趣：「第一次舞台演出經驗，既期待又害怕受傷害，但觀眾可能比較在乎我的歌聲。」



▲苗博雅（左）也客串舞台劇。（圖 / 故事工廠提供） 高嘉瑜形容觀眾一看到她登場就哈哈大笑，讓自己差點忍不住笑場，這次她驚喜演出民意代表角色，談到若日後有機會演出歌手等其他角色，自己就要多加磨練。她說：「立委平時就要面對民眾各式各樣的問題，這次舞台上的演出，是一個難得的斜槓體驗。」



▲全聯先生邱彥翔也是彩蛋之一。（圖 / 故事工廠提供） 此外，全聯先生邱彥翔也是彩蛋之一，觀眾平時都在廣告上看到他的身影，此次他在舞台上參與演出，他透露這是自己時隔近8年再次踏入舞台，心情很緊張與亢奮，他說：「從屏風到故事工廠做演出，謝謝劇場有膽量來找我，謝謝大家不討厭我。」



▲《我們與惡的距離》昨（ 11日）於城市舞台展開首演。（圖 / 故事工廠提供） 《我們與惡的距離》全民公投劇場版女主角尹馨直喊：「全世界都還在疫情的肆虐當中，感謝台灣第一線醫療人員抗疫辛勞，讓台灣疫情趨於穩定，促使觀眾能走出家門看戲。」入圍本屆金鐘獎最佳女配角獎的謝瓊煖笑說：「想趕快把假髮拆掉，讓我的頭呼吸一下！」劇中她與女兒陳以恩（飾李大芝）互動，讓觀眾爆哭，讓她期許觀眾能繼續二刷和三刷。



