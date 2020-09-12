深受打擊！星二代被選秀節目選中　因疫情媽媽忍痛拒絕

11歲「最強童星」葉小毅近期參與了兩個作品演出都交出不錯成績，出道以來工作不斷的他，這學期學費一樣是自己賺自己付，葉小毅說：「雖然沒有辦法像大人一樣賺大錢，但我這個年紀可以養活我自己我覺得很驕傲。」而同公司的19歲藝人黃士杰，今年年初被陸綜《少年之名》選中，卻因疫情放棄邀請，讓他深受打擊。

▲葉小毅（右）近來工作不斷。（圖 / 達騰提供）

黃士杰今年年初被陸綜《少年之名》選中，同時間還有其他好幾個選秀節目來邀請，但因為媽媽黃雅珉考量當時疫情問題，顧慮染疫問題嚴重，覺得機會以後還會有，只好讓黃士杰放棄了所有的邀請，這對喜歡音樂唱跳的黃士杰來說，是非常嚴重的打擊，讓他的心情沮喪到谷底。黃士杰說：「那時在北京，節目製作單位安排了所有培訓課程，將近一個月的時間從早到晚幫我安排唱歌跟舞蹈課程，對我來說是一個好不容易得到表現的機會，結果因為疫情變成這樣，讓我一時無法接受，但也只能接受，不能讓媽媽擔心。」黃士杰坦言人生第一次這麼在意一件事情，半年多來每天只想放空，直到接到人生第一支廣告片，才重拾生活的活力。

▲黃士杰（左）不能參與選秀節目心情受挫。（圖 / 達騰提供）

前陣子開學到學校後，葉小毅馬上受到學校師生們的關注，葉小毅說:「開學那天到學校，老師、同學都跟我說有看到你跟姊姊ㄧ起拍的IKEA廣告，還有看到你拍的魚丁糸MV，整天被大家圍繞著我ㄧ直問，覺得很開心大家有看到我的作品。」葉小毅入行1年多來接戲、拍MV等作品已逾50部，表現亮眼的他也在偶像劇《因為喜歡你》飾演汪東城童年，該作品預計9月上檔。