阿中部長想唱進大巨蛋　詹雅雯洩「3個字」愛上他

詹雅雯表演完歌曲《來世情路》後，迎來了驚喜嘉賓陳時中部長，陳時中穿著米色針織外套、牛仔褲一身輕裝現身，兩人合唱歌曲《戀情海》。一曲唱畢，陳時中開心的用台語自我介紹：「我是陳時中，你們大家高興的話，叫我阿中也可以。」接著詹雅雯突然告白道：「我每天2點都會在電視看到他，因為他講的3個字，我就愛上他了！」而那神祕的3個字便是「0確診」，詹雅雯還自豪表示，陳時中現在是她公司最大咖的新人，陳時中也開心放話之後要唱進大巨蛋。
主辦單位提到邀約陳時中擔任嘉賓的過程，是詹雅雯7、8月的時候在商演時遇到陳時中，當時陳時中就對詹雅雯表示：「我是妳的粉絲」，因此詹雅雯便大方邀請陳時中直接來台北演唱會擔任嘉賓。主辦單位透露，陳時中對於擔任嘉賓一事非常緊張且重視，今天彩排時更是練習了30分鐘之久。此外，陳時中是演唱會嘉賓一事，詹雅雯相當謹慎保密，許多工作人員直到開演前一刻才知道嘉賓是陳時中。
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