陳芳語吃味鄉民女神才華　自爆爭寵過程「怕她當對手」

「鄉民女神」吳卓源的個人演唱會「Julia吳卓源5:30 Live In Taipei」今（13）日迎來第二天，今天她邀來好友Kimberley陳芳語以「師妹」身分登台合唱，陳芳語上台後則是自爆過去一度對吳卓源有瑜亮情結。
吳卓源演唱會上以一襲絲綢材質連身長裙造型化身「睡美人」自彈自唱《你是不是有點動心》，會以這套「睡美人」造型自彈自唱，主要概念其實回溯吳卓源當初在還沒出道前，在家裡穿著睡衣、彈著鋼琴，錄製翻唱影片而來。
陳芳語登台後，獨唱了歌曲《L.O.V.E.S.H.I.T》，獻給吳卓源，會演唱這首歌有原因，此曲原本是吳卓源作品《萬年》的demo，陳芳語感性地說：「我比Julia早出道，後來因為認識同一個製作人恩師Terry，讓我們成為好朋友！」陳芳語也透露與吳卓源認識的過程，開玩笑表示：「其實我一開始不想跟她做朋友的！」原來當初Terry在跟陳芳語提說要簽下吳卓源時，陳芳語對素昧平生的吳卓源產生了瑜亮情節，「本來我跟Terry有點爭寵地開玩笑說，『我怕她做我的對手！』後來跟Julia幾次視訊聊天後，我發現她根本跟我是同樣背景！從國外回來又很健談，而且她個性又好，很難不讓人喜歡她。」