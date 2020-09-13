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陳芳語吃味鄉民女神才華　自爆爭寵過程「怕她當對手」

記者吳雨婕/綜合報導

calendar_today2020-09-13 21:09:39

▲陳芳語（左一）擔任吳卓源（中）演唱會嘉賓。（圖／寬宏藝術、華風數位提供）
▲陳芳語（左一）自爆在認識吳卓源（中）前吃味對方的才華。（圖／寬宏藝術、華風數位提供）

「鄉民女神」吳卓源的個人演唱會「Julia吳卓源5:30 Live In Taipei」今（13）日迎來第二天，今天她邀來好友Kimberley陳芳語以「師妹」身分登台合唱，陳芳語上台後則是自爆過去一度對吳卓源有瑜亮情結。



吳卓源演唱會上以一襲絲綢材質連身長裙造型化身「睡美人」自彈自唱《你是不是有點動心》，會以這套「睡美人」造型自彈自唱，主要概念其實回溯吳卓源當初在還沒出道前，在家裡穿著睡衣、彈著鋼琴，錄製翻唱影片而來。

▲吳卓源舉辦演唱會。（圖／寬宏藝術、華風數位提供）
▲吳卓源性感開唱。（圖／寬宏藝術、華風數位提供）
陳芳語登台後，獨唱了歌曲《L.O.V.E.S.H.I.T》，獻給吳卓源，會演唱這首歌有原因，此曲原本是吳卓源作品《萬年》的demo，陳芳語感性地說：「我比Julia早出道，後來因為認識同一個製作人恩師Terry，讓我們成為好朋友！」陳芳語也透露與吳卓源認識的過程，開玩笑表示：「其實我一開始不想跟她做朋友的！」原來當初Terry在跟陳芳語提說要簽下吳卓源時，陳芳語對素昧平生的吳卓源產生了瑜亮情節，「本來我跟Terry有點爭寵地開玩笑說，『我怕她做我的對手！』後來跟Julia幾次視訊聊天後，我發現她根本跟我是同樣背景！從國外回來又很健談，而且她個性又好，很難不讓人喜歡她。」

▲陳芳語擔任吳卓源演唱會嘉賓。（圖／寬宏藝術、華風數位提供）
▲陳芳語透露與吳卓源變成好友的過程。（圖／寬宏藝術、華風數位提供）
 

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