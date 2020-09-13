陳芳語吃味鄉民女神才華　自爆爭寵過程「怕她當對手」

「鄉民女神」吳卓源的個人演唱會「Julia吳卓源5:30 Live In Taipei」今（13）日迎來第二天，今天她邀來好友Kimberley陳芳語以「師妹」身分登台合唱，陳芳語上台後則是自爆過去一度對吳卓源有瑜亮情結。





吳卓源演唱會上以一襲絲綢材質連身長裙造型化身「睡美人」自彈自唱《你是不是有點動心》，會以這套「睡美人」造型自彈自唱，主要概念其實回溯吳卓源當初在還沒出道前，在家裡穿著睡衣、彈著鋼琴，錄製翻唱影片而來。

▲吳卓源性感開唱。（圖／寬宏藝術、華風數位提供）

L.O.V.E.S.H.I.T》，獻給吳卓源，會演唱這首歌有原因，此曲

吳卓源認識的過程